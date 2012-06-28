10 تصویر؛ از پیروزی مرسی تا قبر مبارک!

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عربی طی یک هفته اخیر مسئله پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر را بیشتر مورد توجه قرار دادند که به سه نمونه از آنها اشاره شده است. همچنین بحران سیاسی عراق، تنشهای لبنان و بحران مالی اروپا از جمله دیگر مسائل مورد توجه رسانه های عربی در هفت روز اخیر بوده است.

پیروزی در رینگ بوکس!

روزنامه الوطن قطر با اشاره به برگزاری دو مرحله ای انتخابات ریاست جمهوری مصر، پیروزی محمد مرسی را موفقیتی دانسته که سخت و دشوار به دست آمده است.

آیا واقعا مرسی حاکم است؟

روزنامه القدس العربی با اشاره به ادامه حاکمیت شورای نظامی مصر بر امور این کشور، این پرسش را مطرح کرده که آیا واقعا پس از معرفی مرسی به عنوان رئیس جمهور وی از اختیارات کامل این پست برخوردار خواهد بود؟!

چاره اندیشی دیکتاتور؛ قبر مبارک!

روزنامه الحیات چاپ لندن با اشاره به پیروزی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری به چاره اندیشی مبارک اشاره کرده است. بر این اساس، دیکتاتور تصمیم گرفته با توجه به شرایط جدید حاکم بر مصر قبر خود را با دستان خودش بکند!

بحران سیاسی در عراق

روزنامه الاتحاد امارات به بحران سیاسی به وجود آمده در عراق اشاره دارد که همچنان با وجود گذشت چندین ماه ادامه دارد.

کلاغ دروغگو

روزنامه الرایه قطر با اشاره به زمزمه های از سرگیری مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به دروغگویی همیشگی صهیونیستها در این مذاکرات اشاره دارد.

پیامدهای بحران اقتصادی در اسپانیا

روزنامه الاتحاد امارات به شدت گرفتن بحران اقتصادی در کشورهای حوزه یورو به ویژه اسپانیا اشاره دارد. بر این اساس، گاوبازان اسپانیایی تصمیم گرفته اند از این پس در راستای صرفه جویی اقتصادی، از مرغ به جای گاو استفاده کنند!

نشست آتی G20 و تنشهای احتمالی

روزنامه الرایه قطر با اشاره به نشست آتی کشورهای عضو G20 که در مکزیک برگزار می شود، به تنشهای احتمالی میان پوتین و اوباما در این نشست اشاره کرده است.

حاکمیت نظامیان و مسیر خطرناک انقلاب مصر

الشرق الاوسط

گفتگوهای داخلی در لبنان؛ بدون شرح

البیان امارات

کابوس پایان اشغالگری؛ بدون شرح

الرایه قطر