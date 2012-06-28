آغاز مرمت کاخ ملاده شهرستان مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، همایون جورابلو پنج شنبه در دیدار با حجت الاسلام محمد بارانی امام جمعه مهدیشهر ضمن بیان اینکه مرمت آثار تاریخی مهم است گفت: مرمت این آثار با توجه به اهمیت آن شروع شده است.

وی همچنین از احداث 10 کمپ گردشگری در پارک کوهستان مهدیشهردرآینده نزدیک خبرداد و اظهار داشت: عملیات اجرایی این 10 کمپ گردشگری در پارک کوهستان مهدیشهر آغاز شده و با طراحی و جانمایی خوبی که توسط مشاورین انجام گرفته در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

مدیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهدیشهر همچنین از اعطای تسهیلات به هشت نفر از صنعتگران شهرستان نیز خبر داد و گفت: مبلغ ۵۰ میلیون ریال نیز به ۶ نفر از هنرمندان بابت خرید تجهیزات پرداخت شده است.

به گفته جورابلو آب انبار جنب حسینیه اعظم مهدیشهر با هزینه این اداره بعنوان کارگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی با ایجاد ۱۰ شغل مستقیم برای هنرمندان تعمیر شده و در اختیار هنرمندان این شهرستان قرار گرفته است.

وی در پایان تلاش‌های سازمان میراث فرهنگی برای حفظ و صیانت از میراث فرهنگی این مرز و بوم را یادآور شد و گفت: تمام این تلاش ها در راستای حفاظت و نگهداری از تمامی عناصر شکل‌گیری فرهنگ ایران عزیز است.