45 درصد معتادان را افراد بیکار تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان ظهر روز پنج شنبه در اولین همایش یکروزه آسیب های اعتیاد به مواد مخدر و راه های پیشگیری از آنان در تالار منوچهری دامغانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان با بیان اینکه مجلس و دولت در مبارزه با مواد مخدر نقش مهمی دارند اظهار داشت: اعتیاد از 3 موضوع مهم و اساسی موجود در جامعه به حساب می آید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از راه های مبارزه با مواد مخدر و کاهش مصرف کنندگان این مواد مبارزه با فقر در جامعه است.

وی اضافه کرد: بر اساس آمارهای ارئه شده 45 درصد از ترک کنندگان مواد مخدر را افراد بیکار در جامعه تشکیل می دهند.

رستمیان گفت: 75 درصد از دانش آموزان روزی 2 تا 3 بار شاهد مصرف مواد مخدر خانواده های خود هستند.

وی اظهار داشت: باید تلاش کنیم در توانمندسازی جامعه بیش از گذشته گام برداریم.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه و مقابله با مواد مخدر شهدای فراوان تقدیم کرد و هزینه های زیادی پرداخت نمود.

وی یادآور شد: از بعد از انقلاب سیاست جمهوری اسلامی ایران بر این بود که منع تولید و مصرف مواد مخدر در کشورمان داشته باشیم و تا کنون این روند تداوم داشته است.

به گزارش مهر، این همایش از سوی معاونت ادارات و کارخانجات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان برگزار شد.