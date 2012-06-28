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۸ تیر ۱۳۹۱، ۲۳:۲۶

رستمیان:

45 درصد معتادان را افراد بیکار تشکیل می دهند

45 درصد معتادان را افراد بیکار تشکیل می دهند

دامغان – خبرگزاری مهر: نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 45 درصد معتادان را افراد بیکار تشکیل می دهند گفت: مجلس و دولت به عنوان مجری نقش مهمی در مبارزه با مواد مخدر دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان ظهر روز پنج شنبه در اولین همایش یکروزه آسیب های اعتیاد به مواد مخدر و راه های پیشگیری از آنان در تالار منوچهری دامغانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان با بیان اینکه مجلس و دولت در مبارزه با مواد مخدر نقش مهمی دارند اظهار داشت: اعتیاد از 3 موضوع مهم و اساسی موجود در جامعه به حساب می آید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از راه های مبارزه با مواد مخدر و کاهش مصرف کنندگان این مواد مبارزه با فقر در جامعه است.

وی اضافه کرد: بر اساس آمارهای ارئه شده 45 درصد از ترک کنندگان مواد مخدر را افراد بیکار در جامعه تشکیل می دهند.

رستمیان گفت: 75 درصد از دانش آموزان روزی 2 تا 3 بار شاهد مصرف مواد مخدر خانواده های خود هستند.

وی اظهار داشت: باید تلاش کنیم در توانمندسازی جامعه بیش از گذشته گام برداریم.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه و مقابله با مواد مخدر شهدای فراوان تقدیم کرد و هزینه های زیادی پرداخت نمود.

وی یادآور شد: از بعد از انقلاب سیاست جمهوری اسلامی ایران بر این بود که منع تولید و مصرف مواد مخدر در کشورمان داشته باشیم و تا کنون این روند تداوم داشته است.

به گزارش مهر، این همایش از سوی معاونت ادارات و کارخانجات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان برگزار شد.

کد مطلب 1637543

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