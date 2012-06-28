نمایشگاه سلامت و پیشگیری از اعتیاد در بوشهر بر پا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از این نمایشگاه اظهار داشت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی تاثیر بسیار زیادی در آشنایی مردم و خانواده‌ها با معضل اعتیاد دارد و باید همواره با برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با موضوع اعتیاد شرایط آشنایی خانواده ها با اعتیاد را فراهم سازیم.

دکتر غلامرضا حیدری به اثرات مخرب اعتیاد در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: باید از همه امکانات خود برای پیشگیری از ترغیب جوانان به استفاده از مواد مخدر استفاده کنیم و اجازه ندهیم جوانان و پس از انها خانواده‌ها اسیر این بلای خانمان‌سوز شوند.

وی به رشد استفاده جوانان از مواد مخدر صنعتی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه میزان مصرف مواد مخدر شیمیایی در بین جوانان افزایش یافته است و برای کاهش آن به آموزش در زمینه های آشنایی، پیشگیری و ترک اعتیاد احساس نیاز می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: این نمایشگاه براساس مصوبه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با همکاری دستگاه های اجرایی عضو این شورا تشکیل شده است.

وی افزود : نمایشگاه سلامت و پیشگیری از اعتیاد به صورت یک کارگاه آموزشی خوب برای خانواده ها برگزار شده است که امیداورم با بازدید خانواده ها از این نمایشگاه اطلاعات کاربردی در مورد آشنایی با انواع مواد مخدر، پیشگیری از ابتلا و ترک مواد مخدر کسب کنند.

حیدری بر تداوم برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در نقاط مختلف استان تاکید کرد و گفت: باید با آموزش راه‌های پیشگیری و مقابله با اعتیاد از گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر پیشگیری کنیم.