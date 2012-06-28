به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی پهلوان ظهر پنج شنبه در مراسم اجرای طرح آفتاب که در مجتمع فرهنگی امیران برگزار شد با بیان اینکه مددجویان بهزیستی با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند افزود: بهزیستی وظیفه دارد این مشکلات را رفع کند و طرح آفتاب در این راستا به اجرا در می آید.



وی آموزش فرهنگی و توانمند سازی اجتماعی بهزیستی را از اهداف برگزاری این طرح برشمرد.



دبیر شورای فرهنگی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در کنار امور اقتصادی که برای رفع نیازهای معیشتی مددجویان انجام می شود سازمان بهزیستی اقدامات فرهنگی زیادی را در دست انجام دارد.



پهلوان با ابراز اینکه امور فرهنگی در اولویت برنامه های سازمان بهزیستی قرار دارد اظهار کرد: با ایجاد توانمند سازی فرهنگی می توان گام های بلندی را در دیگر عرصه ها برداشت.



وی در پایان سخنان خود از اعزام تعداد ده هزار نفر به سفر مشهد مقدس و پنج هزار نفر به عتبات عالیات خبر داد.



مدیر کل فرهنگی سازمان بهزیستی کشور افزود: از سازمان حج و زیارت کشور برای اعزام 2 هزار نفر به سفر حج درخواست داشته ایم و تقاضا کرده ایم تا مانند دیگر اقشار برای این دسته از افراد نیز سهمیه سفر حج در نظر گرفت شود.

