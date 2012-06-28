  1. استانها
  2. قم
۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

پهلوان خبر داد:

پنج هزار مددجوی بهزیستی به عتبات عالیات اعزام می‌شوند

پنج هزار مددجوی بهزیستی به عتبات عالیات اعزام می‌شوند

قم - خبرگزاری مهر:‌ مدیر کل فرهنگی سازمان بهزیستی کشور از اعزام پنج هزار نفر از مددجویان بهزیستی به عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی پهلوان ظهر پنج شنبه در مراسم اجرای طرح آفتاب که در مجتمع فرهنگی امیران برگزار شد با بیان اینکه مددجویان بهزیستی با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند افزود: بهزیستی وظیفه دارد این مشکلات را رفع کند و طرح آفتاب در این راستا به اجرا در می آید.

وی آموزش فرهنگی و توانمند سازی اجتماعی بهزیستی را از اهداف برگزاری این طرح برشمرد.

دبیر شورای فرهنگی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در کنار امور اقتصادی که برای رفع نیازهای معیشتی مددجویان انجام می شود سازمان بهزیستی اقدامات فرهنگی زیادی را در دست انجام دارد.

پهلوان با ابراز اینکه امور فرهنگی در اولویت برنامه های سازمان بهزیستی قرار دارد اظهار کرد: با ایجاد توانمند سازی فرهنگی می توان گام های بلندی را در دیگر عرصه ها برداشت.

وی در پایان سخنان خود از اعزام تعداد ده هزار نفر به سفر مشهد مقدس و پنج هزار نفر به عتبات عالیات خبر داد.

مدیر کل فرهنگی سازمان بهزیستی کشور افزود: از سازمان حج و زیارت کشور برای اعزام 2 هزار نفر به سفر حج درخواست داشته ایم و تقاضا کرده ایم تا مانند دیگر اقشار برای این دسته از افراد نیز سهمیه سفر حج در نظر گرفت شود.
 

کد مطلب 1637552

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها