به گزارش خبرگزاری مهر، سایت "نشنال پست" مدعی شده است عربستان برای مقابله با تهدید ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز در صورت حمله احتمالی آمریکا به ایران تصمیم به راه اندازی مجدد این خط لوله گرفته است.

برخی منابع خبری هم در ماه های گذشته چنین احتمالی را مطرح کرده بودند.

این خط لوله در سال 1980 توسط رژیِم وقت صدام و در جریان جنگ نفتکش ها در خلیج فارس توسط عراق برای انتقال نفت این کشور به دریای سرخ احداث شده بود و متعلق به دولت عراق بود که در سال 2001 عربستان سعودی در قبال بدهی های دولت عراق این خط لوله را مصادره کرد و از آن زمان به بعد از این خط لوله برای انتقال گاز به پالایشگاه های این کشور در غرب عربستان استفاده کرده است.