وزارت دفاع مالزی پاک است/ پرونده خرید زیردریایی پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه های مالزی، "زاهد حمیدی" افزود: تمام فرایند خریدهای وزارت دفاع شفاف است و دولت مساله ای برای پنهان کردن ندارد.

وی که در ابتدا مخالفت خود را با تشکیل کمیته مستقل برای بررسی مساله اعلام کرده بود، گفت: مخالفان دولت می توانند با تشکیل کمیته ای مستقل در پارلمان این مساله را مورد بررسی قرار دهند.

همچنین نمایندگان حزب "پاکاتان رعیت" از احزاب مخالف دولت در پارلمان این کشور اعلام کردند که تا رسیدن به نتیجه مشخص در خصوص وجود سوء استفاده مالی و افشای اسناد محرمانه نیروی دریایی مالزی برای شرکت فرانسوی در این پرونده به تلاش خود ادامه می دهند.

مخالفان دولت مالزی،وزارت دفاع این کشور را متهم کرده اند برخی اسناد محرمانه نیروی دریایی این کشور را برای قرارداد یک میلیارد یورویی در اختیار یک شرکت فرانسوی قرار داده است.

همچنین مخالفان دولت یکی از دستیاران "نجیب رزاق" نخست وزیر فعلی مالزی که در زمان عقد قرارداد خرید زیر دریایی ها وزیر دفاع این کشور بوده است را متهم به دریافت کمیسیون برای عقد قرارداد خرید دو زیردریایی فرانسوی کرده اند.

دولت مالزی پس از ارایه مدارک نشان دهنده پرداخت های انجام شده توسط دستیار نجیب رزاق در دادگاهی در فرانسه، بیش از پیش برای پاسخگویی تحت فشار قرار گرفته است.