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۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

وزیرکشور مالزی اعلام کرد:

بررسی حضور دیپلمات های سنگاپوری در تجمع مخالفان دولت مالزی

بررسی حضور دیپلمات های سنگاپوری در تجمع مخالفان دولت مالزی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر کشور مالزی در خصوص چالش اخیر بین مالزی و سنگاپور بر سر حضور دیپلمات های سنگاپوری در تظاهرات مخالفان دولت گفت که حضور 3 دیپلمات سنگاپوری در تجمع غیرقانونی برسیه 3 توسط وزرای خارجه دو کشور بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "هشام الدین حسین" که در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری های مالزی- سنگاپور در مبارزه با مواد مخدر با خبرنگاران سخن می گفت، افزود: دولتهای دوکشور توافق کرده اند که معضل حضور دیپلمات های سنگاپوری در تظاهرات غیرقانونی مخالفان دولت مالزی که ماه آوریل (اردیبهشت ماه) سال جاری برگزار شد، توسط وزرای خارجه حل و فصل شود.

هفته گذشته "انگ کنگ یونگ"، کمیساریای عالی سنگاپور در مالزی برای توضیح درباره حضور 3 دیپلمات سنگاپوری در تجمع مخالفان دولت مالزی به وزارت خارجه این کشور احضار شد.

وزارت امور خارجه سنگاپور نیز پیش از این با صدور بیانیه ای حمایت دیپلماتهای سنگاپوری از مخالفان دولت مالزی را تکذیب کرده و اعلام کرده است که آنها تنها به عنوان شاهد اتفاقات در صحنه ها حضور داشته اند.

کد مطلب 1637569

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