مشکلات مددجویان بهزیستی قم بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که ظهر پنج شنبه در مجتمع فرهنگی امیران برگزار شد مددجویان بهزیستی و خانواده هایشان در دیدار چهره به چهره با رئیس سازمان بهزیستی به بیان مشکلات خود پرداختند.



بر اساس این گزارش، مددجویان تحت پوشش بهزیستی، نیازها و مشکلات خود در زمینه های مختلف را با مسئولان در میان می گذارند تا به آنها رسیدگی شود.



در طرح آفتاب با هدف توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و رسیدگی به مشکلات مددجویان بهزیستی اجرا می شود که 150 نفر از مددجویان امروز در آن شرکت داشتند.



قم تکیه گاه جهان اسلام خواهد بود



رئیس سازمان بهزیستی کشور در حاشیه این طرح، تعامل مسئولان با مددجویان، افزایش سطح رضایتمندی معلولان از مسئولان و استعدادهای خویش، توانمند سازی در اجتماع و ارائه آموزش های تخصصی و فرهنگی را از مهمترین اهداف اجرایی طرح آفتاب عنوان کرد.



همایون هاشمی از قم به عنوان پایگاه معنوی و تولید علم دینی یاد کرد و بیان داشت: شهر قم با انتشار اندیشه های اسلامی و آموزه های دینی در افق آینده به عنوان تکیه گاه جهان اسلام و تشیع خواهد بود.