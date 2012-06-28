"یک وجب و چهار انگشت" مقام سوم کتاب سال سپاه را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم حقی آزاده سرافراز گیلانی اظهار داشت: این کتاب به نویسندگی محمد پرحلم که سال گذشته از سوی حوزه هنری گیلان منتشر شد در هشتمین همایش کتاب سال سپاه با عنوان پاسداران اهل قلم که سوم تیر ماه سال جاری به مناسبت گرامیداشت میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار در سالن ولایت ستاد کل سپاه در تهران برگزار شد، مقام سوم بخش ادبیات پایداری را به خود اختصاص داد.

وی عنوان کرد: در این همایش 404 اثر در رشته های مختلف فنی و مهندسی، علمی و غیره شرکت کرده بودند که " یک وجب و چهار انگشت " در بخش ادبیات پایداری حائز رتبه شد.

" یک وجب و چهار انگشت " خاطرات آزاده گیلانی عظیم حقی با مصاحبه و تدوین محمد پرحلم از آثار منتشر شده واحد ادبیات پایداری حوزه هنری گیلان است که طی سال گذشته با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری رونمایی شد.

کارگردان، نویسنده دوم متن است

حسین سرپرست با اشاره به اینکه کارگردان، نویسنده دوم متن است، گفت: اگر چه کارگردان، نویسنده دوم متن است و می تواند با ایجاد تغییرات در متن، آن را اجرا کند اما نویسنده باید در جریان تغییرات متن قرار گیرد مگر اینکه نویسنده اثر در قید حیات نباشد یا اینکه در اثرش ذکر شده باشد که کارگردان می تواند با ایجاد تغییرات در متن آن را به روی صحنه ببرد.

وی افزود: کارگردان برای اینکه بتواند متن را به شیوه های مختلف اجرا کند باید نگاهش را به متن تغییر دهد در این صورت می تواند مناسبات اثر را نیز تغییر دهد، برای اجرای نمایشنامه هایی همچون نمایشنامه اکبر رادی کارگردان برای ایجاد تغییرات در متن باید پی رنگ جدیدی را پایه گذاری کند و شیوه بازی بازیگران را نیز متغیر سازد اگر چه انجام این کار در مورد بسیاری از متن ها سخت است اما باید به گونه ای عمل کرد که پس از تغییر متن برای اجرا، نقاط ضعف آن رفع شود.

سرپرست به تاثیر شرایط محیطی در ارتباط بین کارگردان و نویسنده تاکید کرد و اظهارداشت: گاهی اوقات نویسنده یک اثر فرد سرشناس و معروفی است که آثار زیادی دارد و کارگردانی که قرار است متن او را به اجرا در آورد تازه کار می باشد و بالعکس، این مورد جزء عواملی محیطی است که بر ارتباط بین کارگردان و نویسنده در مسائل اخلاقی، اقتصادی و غیره تاثیر می گذارد.

این کارگردان اذعان داشت: نظام فرهنگی و هنری کشور با مشکلات و چالشهای بزرگی روبرو است که تاثیرات مخرب این چالشها به عوامل اجرایی از کارگردان و نویسنده گرفته تا بازیگر و غیره آسیب می زند اگر چه کارگردان به زعم خود برای رفع و کاهش مشکلات تلاش می کند اما به دلیل اینکه بخشی از مشکلات مربوط به عوامل و گروه اجرایی است و بخش دیگر به نظام و قوانین فرهنگی هنری کشور مربوط می شود باید با تعامل مشکلات و آسیبهای موجود را کاهش داد.

مجید کاظم زاده مژدهی نویسنده نیز در خصوص اینکه کارگردان یا " نگاه دوم به متن " از قرن بیستم شروع به کار کرد و تا قبل از آن خود نویسنده کار اجرا را نیز انجام می داد، اظهار داشت: این مبحث که کارگردان می تواند نویسنده دوم باشد به خود کارگردان و نویسنده بستگی دارد به عنوان مثال زبان نمایشنامه های اکبر رادی به گونه ایست که فرصت ایجاد تغییر در متن نمایشنامه را از کارگردان می گیرد چرا که با تغییر در متن، نمایشنامه دچار آسیب می شود اما نمایشنامه های خارجی و یا برخی از نمایشنامه های ایرانی همچون متن های بهرام بیضایی قابلیت اجرا به شکلهای گوناگون را دارند و کارگردان می تواند متن آنها را با تغییر اجرا کند.

وی تصریح کرد: نگاه دوم و فرصت تغییر را خود متن نمایشنامه به کارگردان می دهد بدین جهت است که متن های اکبر رادی به دلیل عدم تغییر کمتر توسط کار گردانان اجرا می شود.

مژدهی متذکر شد: برای ایجاد تغییر در متن، کارگردان باید با نویسنده هماهنگی های لازم را انجام داده و او را در جریان امور قرار دهد اما گاهی اوقات نحوه گفتگو یا دیالوگ بین کارگردان و نویسنده بر ارتباط اخلاقی آنها تاثیر می گذارد.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان نیز در تعریف اخلاق گفت: اخلاق، مسئولیتهایست که فرد در مقابل حقوق مادی و معنوی دیگران دارد بین کارگردان، نویسنده و جامعه یک مثلث شکل می گیرد، کارگردان و نویسنده در قبال جامعه مسئولیتهای دارند که اگر این حقوق زیر پا گذاشته شود، دچار بی اخلاقی شده اند.

محمد پور جعفری با بیان اینکه نویسنده و کارگردان نسبت به یکدیگر حقوق مادی و معنوی دارند یاد آور شد: در حال حاضر باید برای رفع مشکلات و چالشهای تئاتر استان تلاش کرده و فردیت را فدای کلیت تئاتر کرد.

سوابق و فعالیتهای هنرمندان تئاتر گیلان باید ضبط و ثبت شود

نویسنده کتاب " تئاتر گیلان در گذر زمان " هدف تالیف این کتاب را ضبط و ثبت سوابق و فعالیتهای هنرمندان تئاتر استان عنوان کرد.

علیرضا پارسی با اشاره به اهداف تالیف این کتاب گفت: سوابق و فعالیتهای هنرمندان تئاتر استان در جایی ثبت نشده، آرشیوی از عکس و پوستر فعالیتهای آنان نیز وجود ندارد اگر هم وجود داشته باشد ناقص و ابتدایی است، ضبط و ثبت سوابق و فعالیتهای هنرمندان تئاتر استان و آشنایی جوانان این عرصه با آثار و فعالیتهای گذشتگان از اهداف تالیف این کتاب است.

وی افزود: کار پژوهش و تالیف این اثر به مدت یک سال و نیم طول کشیده و به دلیل اینکه آرشیوی از سوابق فعالیتهای تئاتر استان وجود نداشت کار تحقیق و پژوهش در این زمینه سخت و طاقت فرسا بود.

وی همچنین در خصوص روش تحقیق و پژوهش کتاب " تئاتر گیلان در گذر زمان " تصریح کرد: روش تحقیق و پژوهش این اثر به صورت کتابخانه ای، اسناد، میدانی و با استفاده از کتابها و نشریات انجام گرفته است.

نویسنده و پژوهشگر کتاب " تئاتر گیلان در گذر زمان " با بیان اینکه این کتاب در 9 فصل تهیه شده است، گفت: بخش نخست این اثر دارای مقالاتی چون وقایع نگاری تاریخ تئاتر گیلان، نگرشی بر پیدایش تئاتر ایران، جستاری پیرامون تئاتر در انقلاب اسلامی، گیلان قافله سالار تئاتر ایران، تئاتر گیلان در دوران انقلاب اسلامی و تئاتر نیاز جامعه امروز است، در بخش دوم نیز مطالبی در خصوص معرفی شهدای هنرمند تئاتر استان و یاد کردی از هنرمندان فقید تئاتر گیلان در عصر انقلاب اسلامی عنوان شده است .

وی ادامه داد: بخش سوم این اثر به معرفی هنرمندان تئاتر از نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر گیلان تا گریمور، طراح صحنه و لباس، موسیقی و غیره بخش چهارم نیز به کتاب شناسی تئاتر گیلان پرداخته است در بخش پنجم هم گروههای شناسنامه دار و فعال تئاتر، سالنهای نمایشی و تعزیه خوانان گیلان معرفی می شوند.

پارسی گفت: در بخش ششم، معرفی هنرمندان شاخص و تاثیر گذار تئاتر گیلان از دیروز تا امروز، مجامع و انجمن های فرهنگی و هنری پیشگام تئاتر گیلان، در بخش هفتم مروری بر تئاتر گیلان در هشت سال دفاع مقدس و در بخش هشتم برگزاری جشنوارههای مختلف تئاتر گیلان از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گرفته تا نهادهای دیگر همچون حوزه هنری مورد بررسی قرار گرفته و در بخش نهم که آخرین بخش این اثر است آلبوم عکس و پوستر نمایش های اجرا شده در دوران انقلاب اسلامی به تصویر کشیده شده است.

وی عنوان کرد: در این کتاب مباحث مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و در نوع خود یک کتاب جامع در عرصه تئاتر است که محققان، دانشجویان و علاقه مندان به هنر تئاتر می توانند از آن به عنوان یک کتاب منبع استفاده کنند.

علیرضا پارسی نمایشنامه نویس، کارگردان و پژوهشگر گیلانی از سال 1355 با بازیگری فعالیت خود را به طور جدی آغاز و از سال 1359 نیز به نمایشنامه نویسی و کارگردانی تئاتر گرایش پیدا کرد تاکنون بیش از 30 عنوان نمایشنامه و پژوهش از وی منتشر شده و بیش از چهل نمایش را نیز کارگردانی و به روی صحنه برده است.

موسیقی بومی مناطق مختلف ایران، گنج ملی است

نوازنده گیلانی موسیقی بومی مناطق مختلف ایران را به دلیل غنا، کهن بودن و صیقل خوردن در طول زمان گنجی ملی نامید.

آرمین فریدی در خصوص اهمیت و جایگاه موسیقی بومی افزود: موسیقی بومی مناطق مختلف ایران هنری است که از چند هزار سال قبل به یادگار مانده و به دلیل غنا، کهن بودن و صیقل خوردن در طول زمان گنجی ملی است.

وی اظهارداشت: هجمه فرهنگهای بیگانه و تغییر فضای زندگی این گنج ملی را در معرض خطر نابودی قرار می دهد و در صورت نابودی موسیقی بومی، فرهنگ و اندیشه ایرانی دچار آسیبهای جبران ناپذیری می شود در این زمینه حمایت از تولید آثار بومی و هنرمندان بومی از اهمیت خاصی برخوردار است.

نوازنده گیلانی همچنین با اشاره به اینکه آلبوم موسیقی " تالشه برا " در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری مقام دوم بخش موسیقی بومی را به خود اختصاص داد در خصوص ویژگی های این اثر گفت: برای ضبط موسیقی " تالشه برا " سازهای جدیدی طراحی شده که تا پیش از این وجود نداشته اند، همچنین برخی از سازهایی که در این مجموعه استفاده شده منسوخ شده بودند که بعد از تحقیقات طولانی احیا شدند.

وی افزود: بر این اساس تمبوره تالش، تمبوره دسته بلند هورمه و تمبوره باس طراحی شد و برای نخستین بارلله تالشی ( نی محلی تالشی ) در ارکستر استفاده شده است.

فریدی ادامه داد: در جمله بندی آهنگهای جدید ساخته شده در آلبوم تالشه برا به وفاداری نسبت به ساختار موسیقی تالش ( ملودیهای تالشی ) توجه ویژه شده است و بدون استفاده از سازهای معمول ارکستر ایرانی از قبیل تار، عود، سنتور، تنبک، دف و غیره شنونده صدای ارکستر کامل را می شنود و ذهن را به سمت موسیقی بومی سوق می دهد نه موسیقی کلاسیک.

این نوازنده گیلانی با بیان اینکه آثار برگزیده در جشنوارهها باید به تولید انبوه برسند، گفت: برگزاری جشنوارهها موجب می شود تا هنرمندانی که در مراکز استانها با مشکلات فراوان اثر خود را تولید می کنند بازتاب آن را در سطح ملی ببینند علاوه بر این آثار برگزیده باید به تولید انبوه برسند و دو شادوش سایرآثار در پایتخت قابل دسترسی باشند.

آرمین فریدی هفت خوانی در سال 1361 در شهر رشت به دنیا آمد، وی فرا گیری موسیقی را از سال 1377 آغاز کرد و توانست ضمن اخذ مدرک کارشناسی موسیقی از دانشگاه هنر تهران، فعالیتهای موسیقیایی و ادبی خود را در مدت 12 سال در سطح حرفه ای گسترش دهد.

آرمین فریدی علاوه بر پژوهش برای احیای سازهای فراموش شده گیلان و تالش همچون " تمبوره " تالش و " کمانچه " دیلمان با محمد رضا درویشی در زمینه دایره المعارف سازهای ایران همکاری و با تشکیل گروه موسیقی کادوس در جشنوارههای معتبر ایران، روسیه و آذربایجان شرکت کرد و تا کنون 10 سی دی نیز در حوزه موسیقی گیلان و تالش منتشر کرده است که از آثار مرجع در این زمینه به شمار می روند.

از آثار این هنرمند می توان به موسیقی تالشی شامل کتاب و چهار سی دی، آلبوم موسیقی تالشه برا مجموعه های شعر تالشی " ایسپی رو تا کورا "، " تالشستون " و غیره اشاره کرد.