روحانیون در پاسخگویی به شبهات اعتقادی رسالت سنگینی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر پنج شنبه در اولین همایش تجلیل از اقشار تاثیر گذار فرهنگی استان لرستان با اشاره به نقش علما و روحانیون در ترویج فرهنگ دینی اظهار داشت: بدون شک این قشر از جامعه با حرکت در مسیر پیامبران می توانند در این رابطه تاثیر گذار باشند.

وی با بیان اینکه تاثیرگذاری روحانیون در هدایت جامعه به سوی فرهنگ دینی است، عنوان کرد: با توجه به تهاجمات فرهنگی دشمنان علیه ایران این قشر از جامعه می توانند در مقابله با این هجمه ها بسیار اثر گذار عمل کنند.

امام جمعه شهرستان بروجرد تصریح کرد: روحانیون در پاسخگویی به شبهات اعتقادی جامعه رسالت فوق العاده خطیر و سنگینی بر عهده دارند.

حجت الاسلام ترابی با تاکید بر اینکه ارزش کار علما و مبلغین در حوزه فرهنگ بسیار بالا است، عنوان کرد: این افراد با ترویج علوم اهل بیت(ع) مردم را از رفتن به بیراهه نجات می دهند.

وی با تاکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات موجود فرهنگی است، بیان داشت: بسیاری از معضلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... به مقوله فرهنگ بر می گردد.

امام جمعه شهرستان بروجرد با تاکید بر اینکه متاسفانه در حال حاضر مشکلات فرهنگی بسیاری در استان لرستان وجود دارد، یادآور شد: یکی از دلایل عدم حضور سرمایه گذار در استان لرستان به دلیل مشکلات فرهنگی موجود در استان است.

حجت الاسلام ترابی ادامه داد: در این راستا سهم عناصر فرهنگی برای رسیدن به اهداف مورد نظر با توجه به نامگذاری سالجاری بسیار زیاد است.