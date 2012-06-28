3 هزار معتاد از سطح شهرهای لرستان جمع آوری شد

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان معتاد از ابتدای سالجاری تا کنون از سطح شهرهای لرستان جمع آوری شده است.

وی بیان داشت: این تعداد معتاد پس از جمع آوری از سطح شهرستانهای مختلف استان به کمپ های ترک اعتیاد برای انجام مراحل سم زدایی 30 روزه، 45 روزه و سه ماهه انتقال داده شده اند.

فرمانده انتظامی استان لرستان همچنین با اشاره به دستگیری بیش از 33 قاچاقچی از ابتدای سالجاری در استان لرستان بیان داشت: همچنین طی این مدت 663 توزیع کننده میانی مواد مخدر در لرستان دستگیر شده است.

سردار علیزاده تصریح کرد: طی این مدت 26 حمل کننده مواد مخدر دستگیر و 169 محل نگهداری مواد مخدر در استان پاکسازی شده است.

30 طرح پیشگیری از مصرف مواد مخدر در لرستان اجرا شد

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان نیز از اجرای 30 طرح پیشگیری از مصرف مواد مخدر طی سال گذشته در این استان خبر داد.

حجت الله فراشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقاط آلوده به مواد مخدر و همچنین آسیب پذیر استان در اولویت اجرای این طرح های پیشگیری بوده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاههای پیشگیری از اعتیاد در سطح شهرستانهای لرستان بیان داشت: در این راستا از ابتدای سالجاری تا کنون 4 نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در استان لرستان برگزار شده است.

رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان ادامه داد: همچنین راه اندازی کمیته فرهنگی و پیشگیری نیز یکی دیگر از برنامه های این شورا در سالجاری بوده است.

فراشی فعالیتهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان را در حوزه های پیشگیری، درمان، اقدامات فرهنگی و کمیته مقاومت برشمرد.

وی با اشاره به کشف و ضبط دو تن مواد مخدر ازابتدای سالجاری تا کنون تصریح کرد: از این میزن بیش از یک تن و 100 کیلوگرم مواد مخدر تریاک بوده است.