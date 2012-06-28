کشته و مجروح شدن 79 نفر در حوادث رانندگی 24 ساعت گذشته قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی 24 ساعت گذشته تعداد یک هزار و 274 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که از این تعداد 170 تماس مزاحم و یک هزار و 104 تماس مددجو بود.



وی ادامه داد: این تعداد تماس منجر به انجام 160 ماموریت شد که از این تعداد 90 مورد ماموریت های قلبی – تنفسی و 70 مورد نیز مربوط به تصادفات رانندگی بود.



معاون اورژانس قم در ادامه تصادف پژو و نیسان را از جمله حوادث این مدت ذکر کرد و بیان داشت: این حادثه در کیلومتر 12 اتوبان قم - تهران رخ داد که پنج مجروح درپی داشت.



فراهانی عنوان کرد: بر اثر برخورد پژو با سمند مقابل دستجرد نیز چهار نفر مجروح شدند.



وی گفت: بر اثر برخورد موتور با جدول در بلوار امین (ص) هم یک نفر به شدت آسیب و یک نیز در دم فوت کرد.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم اضافه کرد: در حادثه واژگونی یک دستگاه پژو در جاده قدیم کاشان نیز یک نفر به شدت مجروح شد.



فراهانی در ادامه از برخورد 2 دستگاه موتورسیکلت در خیابان زنگارکی خبر داد و افزود: این حادثه پنج مجروح داشت.

وی بیان داشت: در برخورد وانت با عابر پیاده مقابل شهرک اندیشه نیز یک خانم 80 ساله در دم جان سپرد.



معاون اورژانس قم تصادف 2 دستگاه پراید در بلوار الغدیر را از دیگر حوادث این مدت اعلام کرد و عنوان داشت: این حادثه سه مجروح برجای گذاشت.



فراهانی ادامه داد: در حادثه دیگری بر اثر برخورد 2 دستگاه موتورسیکلت در خیابان شیخ آباد سه نفر مجروح شدند.



وی افزود: در سانحه برخورد موتور و خودروی سواری در بلوار منتظری نیز سه نفر مجروح شدند.