به گزارش خبرگزاري "مهر" فدراسيون جودو از 27 جودوكار دعوت كرده است تا در اين مرحله حضور يافته و تمرينات خود را در مجموعه ورزشي آزادي آغاز كنند. بنا بر همين گزارش نفرات دعوت شده به اين اردوعبارتند از:
سيد محمود ميران، آرش مير اسماعيلي، كاظم ساريخاني، عباس فلاح، حامد ملك محمدي، سعيد و مسعود خسروي نژاد، وحيد سرلك، ايوب رستمي، اميرحسين شكوه پور، معين نكوئي، محسن ذكريا، محمدرضا رودكي، يوسف كريميان، مصطفي د ليريان، ذكريا مرادي، امير سرباز، صادق بقايي، امير شيخ حسيني، محمدحسين غفاري، احمدالله ويسي، مسعود حاجي آخوندزاده، حسين قمي، اميرحسين رموزي، وحيد بابايي، حسين اكبري و علي فاخته.
نظر شما