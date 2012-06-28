اشتغال دغدغه اصلی جوانان/ نرخ بیکاری جوانان در حال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی بعد از ظهر پنج شنبه در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان کردستان اظهار داشت: جوانان مهمترین قشر جامعه هستند که برنامه های مختلف تدوین شده در جلسات باید متناسب با شاخص و رنج سنی آنها و در تعامل با مهارت و رشته تحصیلی آنها باشد .

وی با بیان اینکه عدم برنامه ریزی مناسب در امور جوانان بدون نتیجه می ماند، اعلام کرد:‌ اشتغال جوانان مساله ای است که باید به صورت جدی توسط مدیران دنبال شود و بر اساس یک برنامه ریزی اصولی در راستای رفع دغدغه اشتغال برای نسل جوان باید تلاش کرد .

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با بیان اینکه برخی از کارها متناسب با شان جوانان نیست، افزود:‌ رفع نیازها و به وجود آوردن امکانات امرار معاش برای جوانان با مدیریت صحیح کار و زندگی آنها لازم و ضرووری است .

اسدی برنامه ریزی هدفمند از بدو تولد را دارای بهترین نتیجه دانست و گفت:‌ آموزش فرهنگی خانواده ها برای هضم کارهای مختلف در کنار تحصیل جوانان توقع زیاد جوانان را از بین می برد .

وی با بیان اینکه یک سوم جمعیت استان کردستان جوان هستند و از لحاظ کمیت این شرایط برای استان یک فرصت است، بیان کرد:‌ نرخ بیکاری جامعه در حال افزایش است که عدم آموزش لازم در زمینه انجام کارهای مختلف این بحران را به وجود آورده است و خانواده ها در راستای رفع این بحران باید فرهنگ کار را بپذیرند .

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با بیان اینکه آموزش در دانشگاه ها به جامعه جوانان به عنوان جامعه هدف برنامه ریزی های دولتی یک امر ضروری است، اعلام کرد:‌ آموزش مهارت های زندگی و اخلاق اجتماعی نیروی تحصیل کرده بدون فکر جامعه را پویاتر می کند .

اسدی با اشاره به اینکه مهارت آموزی از مدرک تحصیلی مهمتر است، اظهار داشت:‌ بستر و بودجه لازم در استان برای انجام امور کشاورزی فراهم شده است که برنامه ریزی در این بخش مشکل اشتغال جوانان را تاحدودی در راستای رسیدن به یک شغل مناسب رفع می کند .

وی ادغام ورزش و جوانان را فرصتی برای تحرک و پویای بیشتر در کشور دانست و گفت:‌ مسئولان و مدیران استانی در استانها با شناسایی عوامل توسعه و رشد استان خود و به کارگیری نیروی جوان بستر لازم برای رفع بیکاری و از بین بردن این معضل را دارند که ساماندهی مناسب افراد در جاهای مختلف در راستای این امر لازم است .

معاون دانشگاه کردستان نیز با اشاره به اینکه دانشگاه ها بر نامه های آموزشی مکمل مناسب و فراوان دارند، افزود:‌ افراد تحصیل کرده مدیریت در کارها را تقویت و افزایش می دهند و بازدهی مصارف پربازده را بیشتر می کنند و در عدم مهارت آموزی جوانان دانشگاه و نحوه آموزش زیرسوال نیست بلکه برنامه ریزی ها دچار مشکل جدی است.

در ادامه این جلسه نمایندگی دیگر ادارت نیز به بیان برخی برنامه های متناسب با اوقات فراغت جوانان پرداختند و انتقاداتی بر نحوه برگزاری دوره های قبلی برنامه جوانان ارائه کردند.