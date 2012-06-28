صندلیهای خالی جام فوتسال صلح و دوستی را از رونق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیها که از شامگاه چهارشنبه با حضور چهار تیم هنرمندان ایران، جمهوری آذربایجان، هنرمندان ترکیه و منتخب اردبیل آغاز شده، عصر امروز نیز با برگزاری دو بازی پیگیری می شود که اولین روز این بازیها با حاشیه‌هایی همراه بود.

- در این بازی با وجود تبلیغات گسترده ای که با بنرهای شش متری در اقصی نقاط شهر اردبیل انجام شده حدود 120 نفر تماشاگر به ورزشگاه آمده و صندلیهای خالی تماشاگران اصلی این بازیها بود طوری که از این 120 تماشاگر بیشتر آنها را مسئولان ورزش و جوانان و هیئت فوتبال استان تشکیل می دادند.

- جایگاه ویژه ورزشگاه به جای آنکه میزبان مسئولان ارشد شهرستانی و استانی باشد محلی برای برخی از کودکان زیر 12 سال بود و تنها می توان معاون و حراست اداره کل ورزش و جوانان استان و رئیس هیئت فوتبال استان را به عنوان مهمان ویژه این جایگاه بیان کرد و بقیه افراد از مسئولان رده پایین اداره ورزش و جوانان و هیئت فوتبال بود تا جایگاه ویژه خالی از تماشاگر نباشد.

- پازل عدم تعامل با رسانه های گروهی و ضعف اطلاع رسانی اداره ورزش و جوانان و هیئت فوتبال استان با بی تجربگی مسئولان برگزاری مسابقات کامل شد و از بین 40 نشریه و خبرگزاری فعال محلی و ده ها نمایندگی و سرپرستی نشریات سراسری و ورزشی تنها خبرنگاران خبرگزاری مهر و نماینده یک نشریه سراسری در ورزشگاه حضور داشتند که آنها هم به صورت کاملا خودجوش در محل مسابقات حضور یافتند.

- دو خبرنگار حاضر در ورزشگاه بعد از چندین بار جابجایی توسط مسئولان اجرایی و بازدید این خبرنگاران توسط عوامل انتظامی توانستند دو صندلی از سمت راست جایگاه ویژه را به دست آوردند اما این دو نفر نیز که بعد از یک ساعت تلاش توانسته بودند یک بطری آب برای خوردن پیدا کنند در دومین بازی ورزشگاه را ترک کردند تا تعداد تماشاگران به 118 نفر برسد.

- قیمت فروش بلیط این بازیها 60 هزار ریال تعیین شده که یکی از عوامل اصلی عدم حضور تماشاگران در ورشگاه عنوان می شود، تعیین قیمت بلیط 60 هزار ریالی تماشاگران راغب اردبیلی را به شدت پس زده تا مردم اردبیل مشارکت کمتری در این امر خیر داشته باشند.

- در بنرهای تبلیغاتی مسابقات چهارجانبه صلح و دوستی که با حضور تیمهای هنرمندان کشورهای ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و منتخب اردبیل برگزار می شود، از حضور علی دایی آقای گل تیمهای ملی فوتبال جهان و وحید شمسایی آقای گل تیمهای ملی فوتسال جهان خبر داده بودند که این دو فوتبالیست مطرح در مسابقات حضور نداشتند و اندک تماشاگران اسامی این دو نفر را فریاد می زدند.

- حضور تیم زن از کشور جمهوری آذربایجان در جایگاه ویژه ورزشگاه زمزمه "ورود بانوان به ورزشگاه ها در اردبیل آزاد شد" به گوش رسد که در نوع خود جالب توجه بود.

- در بنرهای نصب شده در ورزشگاه حسین رضازاده اردبیل دو نکته قابل توجه بود که اولی خوش امد گویی به نمایندگان مردم اردبیل در مجلس بود که هیچ کدام از این نمایندگان در ورزشگاه حضور نداشتند و دومی هم نصف بنرهایی با نام "روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی" بود که گویا مسئولان ورزش استان بعد از 1.5 سال هنوز خبر ندارند که سازمان تربیت بدنی با سازمان جوانان ادغام شده و وزارتخانه ای با نام "وزارت ورزش و جوانان" تشکیل داده اند.

- اسنوربرد ورزشگاه رضازاده که در سال 86 افتتاح شده و تاکنون به جز بازیهای فینال جام فوتسال رمضان هرگز پر نشده است، همچنان روشن نشده تا مسئولان مسابقات مجبور شوند برای ثبت تعداد گلها و خطاهای اتفاق افتاده در بازیها با خودکار و کاغذ در زمین حضور یابند.