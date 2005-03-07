جنبلاط فردا با فيشر در برلين ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، رهبر درزيها لبنان شنبه گذشته درچارچوب سفر خود به كشورهاي منطقه ابتدا وارد كويت شد.



نزديكان به طيف رهبر دروزيهاي لبنان خبر دادند كه جنبلاط درچارچوب سفرمنطقه اي خود به سپس به عربستان و روسيه سفر مي كند و از انجا عازم آلمان خواهد شد.

اين منابع درمورد هدف از سفرهاي اخير جنبلاط گفتند: رهبر دروزيهاي لبنان با سران اين كشورها درمورد اوضاع لبنان بحث و تبادل نظرخواهد كرد .

به گفته ديپلمات ها، غازي العريضي و نعمه طعمه نمايندگان مجلس لبنان ، جنبلاط را در اين سفرهمراهي مي كنند.