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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۹:۴۸

پس از سفر به كويت ، عربستان و روسيه و براي بررسي اوضاع اخير لبنان ؛

جنبلاط فردا با فيشر در برلين ديدار مي كند

وزارت خارجه آلمان امروز دوشنبه اعلام كرد: وليد جنبلاط رهبر دروزي هاي لبنان ويكي ازمخالفان سرسخت حضور نيروهاي سوريه در اين كشور فردا سه شنبه با يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان در برلين ديدار و اوضاع لبنان و منطقه را مورد بررسي قرار مي دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، رهبر درزيها لبنان شنبه گذشته درچارچوب سفر خود به كشورهاي منطقه  ابتدا وارد كويت شد. 

نزديكان به طيف رهبر دروزيهاي لبنان خبر دادند كه جنبلاط درچارچوب سفرمنطقه اي خود به سپس به عربستان و روسيه سفر مي كند و از انجا عازم آلمان خواهد شد.

اين منابع درمورد هدف از سفرهاي اخير جنبلاط  گفتند: رهبر دروزيهاي لبنان با سران اين كشورها  درمورد اوضاع لبنان بحث و تبادل نظرخواهد كرد .

به گفته ديپلمات ها، غازي العريضي و نعمه طعمه نمايندگان مجلس لبنان ، جنبلاط را در اين سفرهمراهي مي كنند.

کد مطلب 163761

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