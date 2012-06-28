تولید 180 تن زباله در شاهرود/ اجرای طرح تفکیک زباله

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار شاهرود در بازدید مسئولین محیط زیست استان سمنان و دیگر مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان شاهرود از مرکز دفن بهداشتی پسماند شهر شاهرود ضمن تاکید بر اینکه این مرکز به عنوان اولین مرکز بهداشتی پسماند شهری در استان سمنان است، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم زیست محیطی در کشور های در حال توسعه پسماند های جامد شهری بوده که با توجه به گسترش روز افزون جمعیت شهری و طبعاً افزایش مصرف و تولید پسماند، شهرداری شاهرود مکانی مناسب را جهت دفن بهداشتی بهداشتی زباله ها در نظر گرفته است.

محمد جیرانی افزود: تولید 160 تا 180 تن زباله به صورت روزانه در شهر شاهرود را داریم که این مقدار پسماند به همت 60 تن از پاکبانان شهرداری هرشب جمع آوری و به مرکز دفن بهداشتی پسماند که در فاصله 10 کیلو متری شاهرود قرار دارد انتقال و به طور همزمان عملیات دفن انجام می شود.

وی تصریح کرد: شهرداری مجوز طرح تفکیک زباله از مبدأ را از شورای اسلامی شهر اخذ نموده و بعد از انتخاب پیمانکار ذیصلاح این طرح را آغاز خواهد کرد.

شهردار شاهرود همچنین با اشاره اینکه خط پردازش (تفکیک زباله) مورد نظر مدیران شهرستان است بیان داشت: هرچه زودتر نسبت به انجام این طرح اقدام خواهیم نمود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود نیز در این بازدید ضمن تقدیر از عملکرد اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شاهرود در رعایت اصول زیست محیطی تاکید کرد: مرکز دفن بهداشتی پسماند شهری شاهرود به عنوان اولین مرکز دفن بهداشتی زباله در استان سمنان می باشد.

علی آذر پور افزود: با توجه به عفونی بودن پسماند ها و زباله های بیمارستان ها و درمانگاه ها جهت دفن بعد از بی خطر سازی آنها نسبت به دفن آنها باید اقدام شود.

در این بازدید، مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولین اجرایی و مدیران عامل سازمان های وابسته و واحدهای تابعه شهرداری شاهرود حضور داشتند.