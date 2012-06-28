دیدارمعاون رئیس جمهوربا سلطان برونئی/ حضور فعال برونئی در اجلاس تهران

به گزارش خبرنگار مهر از دارالسلام ، در این دیدار که اشتیانی سفیرجمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت خانم دکترفاطمه بداغی ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورمان ، دعوتنامه ایشان برای حضور در اجلاس را تسلیم کرد .

وی اظهار امیدواری کرد که شاهد شرکت فعال برونئی با حضور سلطان این کشور در اجلاس تهران باشد.

خانم بداغی ضمن اظهار خشنودی از روابط دو کشور درسطح دو جانبه و بین المللی ، از رای منفی برونئی به قطعنامه حقوق بشر برعلیه ایران قدردانی کرد .

وی افزود : اشتراکات فرهنگی ـ مذهبی دو کشور زمینه ارتقاء روابط دو جانبه در حوزه های مختلف بویژه بهداشت ، درمان و توریسم اسلامی را مهیا کرده است.

سلطان برونئی با اشاره به سفر قبلی خود به ایران اعلام کرد که تا کنون چندین بار در اجلاس مختلف با رئیس جمهور ایران دیدار داشته است.

حسن البولکیه در پایان بر شرکت فعال برونئی در اجلاس سران عدم تعهد در تهران تأکید کرد.

