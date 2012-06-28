استمرار برگزاری نمایشگاههای رسانه های دیجیتال نیاز بروجرد است

حجت‌الاسلام محمد باقر محمدی‌پیام درحاشیه بازدید از نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان بروجرد شهری فرهنگی است و برگزاری این گونه نمایشگاه ها نیاز مردم محسوب می شود.

وی ضمن تقدیر از فضاسازی فرهنگی در شهرستان با برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال عنوان کرد: ایجاد نمایشگاهها خود در راستای توسعه استفاده از رسانه های دیجیتال و آشنایی با فرهنگ استفاده از این رسانه ها حائز اهمیت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد افزود: با توجه به قرارگیری در عصر ارتباطات و بحث دهکده جهانی که امروزه یک واقعیت است آشنایی جامعه با رسانه های دیجیتال یک امر انکار ناپذیر محسوب می شود.

وی تصریح کرد: همچنین امروزه با استقبال مردم از رسانه های دیجیتال سایر رسانه ها در حال ازدست دادن جایگاه خود هستند که با استمرار این روند رسانه های دیجیتال جای دیگر رسانه ها را خواهند گرفت.

حجت الاسلام محمدی پیام با اشاره زمان برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال بروجرد گفت: به دلیل اینکه این نمایشگاه مصادف با ایام امتحانات دانشجویان و کنکور قرار گرفته با وجود استقبال خوب بروجردیها انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد برگزاری مجدد چنین نمایشگاههایی برای استفاده کسانی که نتوانستند از این نمایشگاه دیدن کنند باشیم.