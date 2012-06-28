چهار فوتسالیست لرستانی مسافر کرواسی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتسال دانش آموزی از میان 29 بازیکن دعوت شده به اردوهای تیم منتخب فوتسال دانشآموزی ایران، 4 دانشآموز فوتسالیست لرستانی به نامهای سجاد بابایی، مسلم اولادقباد، فرید امیری و محمدرضا احمدپور را جزو 12 بازیکن برتر کشور جهت اعزام به مسابقات کرواسی معرفی کرد.
علیرضا رضایی دیگر بازیکن لرستانی دعوت شده به اردو، نتوانست به جمع نفرات نهایی راه یابد.
این تورنمنت از 21 تیرماه در زاگرب کرواسی با حضور تیمهای قدرتمندی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا و چند کشور اروپایی دیگر برگزار خواهد شد.
لرستان به یکهشتم نهایی فوتسال مدارس راهنمایی کشور راه یافت
کارشناس تربیتبدنی آموزش و پرورش بروجرد گفت: تیم فوتسال مقطع راهنمایی پسران استان لرستان با کسب دو پیروزی و یک تساوی در مرحله مقدماتی به جمع 16 تیم برتر کشور راه یافت.
علیرضا شریفی اظهار داشت: تیم لرستان که در گروه یک این رقابتها که در بیرجند برگزار میشود با تیمهای فارس، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی همگروه بود که در بازی افتتاحیه با نتیجه 4 بر صفر میزبان رقابتها یعنی خراسان جنوبی را در هم کوبید.
وی در ادامه گفت: لرستان که با استخوانبندی تیم بروجرد قهرمان مقطع راهنمایی لرستان در این مسابقات حضور یافته بود در دومین بازی نیز با نتیجه 5 بر 4 از سد تیم قدرتمند آذربایجان شرقی گذشت.
شریفی اضافه کرد: تیم لرستان در آخرین بازی خود برابر فارس به تساوی دست یافت و به همراه این تیم به مرحله یکهشتم نهایی فوتسال راهنمایی کشور صعود کرد.
وی افزود: علی دیناروند، محمد صابونچی، بهروز و امین گودرزی، مهدی پیریایی، علیرضا عظیمی، هنام و احمدرضا گودرزی، آرش ترکاشوند، علیرضا دلیران، مهران احمدی و احمدرضا بازدار به مربیگری بیرانوند اعضای تیم لرستان در این مسابقات هستند.
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