به گزارش خبرگزاری مهر، تکنولوژی نمایشگرهای سه بعدی با دارا بودن قابلیت پخش تصاویر به صورت سه بعدی، در بخش هنرهای دیجیتال سی و دومین جشنواره و نمایشگاه استانی رسانه‌های دیجیتال در بروجرد به نمایش در آمد.

ساختار نمایشگرهای سه بعدی، با الهام گرفتن از نحوه عملکرد دیدن اشیا با چشم و چگونگی تفسیر آن از سوی مغز طراحی شده است. علاوه بر این عینکهای سه بعدی نیز در اختیار بازدیدکنندگان از نمایشگاه قرار گرفت تا بتوانند تصاویر را به صورت اختصاصی مشاهده کنند.

این عینک‌ها که دارای هدفن نیز هستند، قابلیت دارند فضایی فراهم کرده تا هر یک از استفاده کنندگان به دور از سر و صداهای محیط اطراف خود، صدا را نیز به صورت اختصاصی گوش کرده و مزاحمتی برای دیگران نداشته باشند؛ ضمن اینکه ابعاد تصویری که هر فرد مشاهده می کند، به اندازه ابعاد سینما است.

سی و دومین جشنواره و نمایشگاه استانی رسانه های دیجیتال از پنجم تیرماه در شهرستان بروجرد آغاز به کار کرده و تا نهم تیرماه ادامه خواهد یافت.