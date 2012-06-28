منازعات را پایان داده و به مردم اعتماد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی روز پنجشنبه در سفر یک روزه به استان قزوین ضمن دیدار با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و حضور در انجمن بیماران کلیوی استان در همایش تبیین حقوق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس که با حضور وکلای دادگستری در سالن تبلیغات اسلامی برگزار شد شرکت کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان این سفر همچنین در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان حضور یافت و به سوالات آنها پاسخ گفت.

رضایی در این نشست در خصوص طرح موضوع جزایر سه گانه ایران گفت: هم دولت و هم مجلس و فعالان سیاسی باید متوجه این خطر جدی باشند که طرح این موضوع در مسیر ضربه زدن به منافع ملی است و به این محدوده ختم نخواهد شد و شاید در آینده با موضوعاتی مانند حق مالکیت منابع نفتی و گازی مشترک و ادغام مناطق آزاد نیز مواجه شویم.

سناریوی استعماری جدید در حال شکل گیری است

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: یک فکر جدیدی در غرب ایجاد شده که طرح جزایر سه گانه ایران مقدمه آن است که می تواند در طول 10 سال آینده طرح ریزی و اجرا شود.

رضایی بیان کرد: هشدارهای امروز کارشناسان و دلسوزان نظام را باید جدی گرفت و از حالت انفعالی خارج شد و خیز دوم را برداشت زیرا غرب در دهه آینده با کمبود منابع نفتی و افزایش تقاضا مواجه است و قیمت نفت تا 200 دلار قابل افزایش خواهد بود لذا برای تسلط بر ذخایر مناطق نفت خیز برنامه ریزی دارد.

این مسئول گفت: دنبال جنجال نیستیم و از هر گونه ادبیات ماجراجویانه پرهیز می کنیم و معتقدیم با راههای قانونی و در چارچوب قوانین بین المللی قادریم از حقوق خود دفاع کنیم.

دولت آینده مقتدر تر خواهد بود

محسن رضایی در پاسخ به این سوال که آیا نامزد ریاست جمهوری می شود یا نه گفت: در مورد انتخابات آینده هنوز تصمیم نگرفته ام و دارم فکر می کنم اما بنظرم دولت آینده دولت بسیار مقتدری خواهد بود و مسئولیت های زیادی بر عهده خواهد داشت.

وی در خصوص تحریم ها گفت: تحریم ها وجود دارد و باید خود را مهیا کنیم و برای مقابله با آن اقتصاد کشور نیازمند یک گام بلند است.

پایان منازعات داخلی

این فعال سیاسی تصریح کرد: باید شرایط اقتصادی کشور را درک کنیم و بدانیم که خروج از این وضعیت نیازمند یک جهش

بزرگ و بلند است و در این مسیر لازم است به منازعات بین اصولگرایان پایان داده شود.

رضایی گفت: باید متحد و یک دست شویم و رسیدن به یکپارچگی یعنی در عین رقابت، گفتگو و نصیحت و مشورت از منازعه جدا خودداری کنیم.

وی تصریح کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور باید در اولویت کار مسئولان باشد زیرا تحریم ها جدی است و در این مسیر

تحریم ها باید کنترل و از اعمال تحریم های جدید جلوگیری شود.

این مسئول یادآورشد: امیدواریم تیم مذاکره کننده بتواند با درایت از برخی تحریم های جدید جلوگیری کند و سیاست برد، برد را محقق کند زیرا کارشکنی اسرائیل و انگلیس و برخی همسایگان برای نتیجه ندادن مذاکرات جدی است.

استانهای کشور توانمند در تولید فرهنگ

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآورشد: کمتر استانی در کشور داریم که قدرت تولید فرهنگ را نداشته باشد و مناطقی مانند

قزوین، زنجان و کرمانشاه می تواند تولید فرهنگ کند و قدرت بدون تولید فرهنگ و ثروت بدست نمی آید.

تحولات سوریه برای ایران مهم است

رضایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد موضع ایران در قبال سوریه هم گفت: موقعیت سوریه برای ما

بسیار مهم است و اگر دولت سقوط کند آمریکا به سمت لبنان و عراق هم خیز برخواهد داشت و موجب تحولات زیادی در منطقه می شود که جبهه جدید علیه ما شکل خواهد گرفت.

وی افزود: در سوریه جدی هستیم زیرا می خواهند با اقدامات مسلحانه منافع این کشور را دچار خدشه و دولت را ساقط کنند اما ما معتقدیم باید بگذارند اصلاحات در این کشور جلو برود و مردم سوریه خودشان تصمیم بگیرند اما دخالت های گسترده ای در حال وقوع است.

ایران راه حل دوراندیشانه را پیگیری می کند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: با تدبیر و دوراندیشی می خواهیم مسائل سوریه حل و فصل شود زیرا سوریه

برای ما مهم است و نمی توانیم از تحولات آن چشم پوشی کنیم.

به مردم اعتماد واقعی کنیم

رضایی بهترین راه برون رفت از مشکلات کشور را اعتماد واقعی به مردم دانست و اظهارداشت:‌ باید به مردم اعتماد کرد زیرا هر جا که به آنها به طور واقعی اعتماد کرده ایم توانسته ایم با کمک آنها از مشکلات عبور کنیم.

رضایی گفت: استفاده از ظرفیت های نسل سوم و چهارم انقلاب برای رسیدن به اهداف انقلاب ضروری است.

سرزمین فرهنگی، اقتصادی پارسی اسلامی را محقق می کنیم

رضایی یادآورشد: برای تحقق این آرمان باید از همه ظرفیت های نسل سوم و چهارم انقلاب استفاده کنیم زیرا از این نسلها

همت های بلندی در فرهنگ، اقتصاد، علم و دانش و سیاست برخواهد خواست که در توسعه کشور نقش آفرین است.

وی افزود: از مردم نباید بترسیم بلکه آنها را باید به معنای واقعی به صحنه بیاوریم و قبول کنیم که مردم دلشان بیشتر از همه ما برای نظام می سوزد.

این مسئول اتحاد را رمز موفقیت نظام دانست و یادآورشد: باید کاری کنیم تا مردم متحد و یکپارچه شوند و انگیزه لازم را در آنها ایجاد کنیم تا کشور ساخته شود.

رضایی یادآورشد: در چشم انداز 1404 سرزمین فرهنگی، اقتصادی پارسی محقق خواهد شد.

وی بیان کرد: بسیاری در منطقه و خارج از آن نمی خواهند که ایران اسلامی سربلند شود اما باید بدانیم که وضع اقتصادی ایران در چارچوب حصار مرزها به نتیجه نمی رسد بلکه نیازمند تجارت قدرتمند است.

رضایی گفت: بدون داشتن پلان منطقه ای که در آن سیاست خارجی و تجارت هم تعریف شده باشد به موفقیت نمی رسیم.