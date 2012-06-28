به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا پاکدل عصر پنجشنبه در آئین افتتاح کارخانه نمکزدایی میدان نفتی بینک که با حضور وزیر نفت برگزار شد، اظهار داشت: برای ساخت کارخانه نمکزدایی بینک با ظرفیت 50 هزار بشکه در روز 113 میلیارد و 997 میلیون ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران اضافه کرد: برای تجهیز و تکمیل کارخانه نمکزدایی میدان نفتی بینک شش میلیون و 258 هزار دلار اعتبار ارزی صرف شده است.
وی به بیان برخی خصوصیات و قابلیتهای این کارخانه پرداخت و بیان داشت: این کارخانه به سامانههای تصفیه و دفع پساب، ایمنی و آتش نشانی، برق اضطراری و تزریق مواد شیمیایی مجهز است.
پاکدل ادامه داد: کارخانه نمکزدایی بینک با هدف فرآورش نفت نمکی میدان بینک احداث شده و دارای یک مجموعه نمک گیر برقی به ظرفیت 55 هزار بشکه در روز، مخزن متعادل کننده، مبدل های حرارتی نفت و آب، تلمبه های تقویت فشار نفت و کوره های پیش گرمکن نفت غیرمستقیم است.
وی با اشاره به مراحل ساخت این کارخانه افزود: مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای ساخت، تجهیز و تکمیل این پروژه تلاشهای بسیار زیادی انجام دادهاند که با همت این عزیزان شاهد راهاندازی این پروژه هستیم.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: با توجه به افزایش آب و نمک همراه نفت در طول مدت تولید از میدان نفتی بینک، با ساخت و بهره برداری از این کارخانه میتوان نفت نمکی را تولید کرد و پس از نمکزدایی در این کارخانه به تلمبه خانه گوره واقع در شمال شهرستان گناوه جهت صادرات ارسال کرد.
کارخانه نمکزدایی میدان نفتی بینک از تاسیسات شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران واقع در 25 کیلومتری شمال شهرستان گناوه با حضور وزیر نفت به طور رسمی افتتاح شد.
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