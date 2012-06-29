اولین گردهمایی فعالان اقتصادی کلانشهر قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نصیری معاون سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم در این گردهمایی که شامگاه پنجشنبه برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم با همکاری فعالان اقتصادی دست به دست هم بدهیم تا این شهر را به جایگاه واقعی خودش برسانیم.



وی ادامه داد: جلسات فعالان اقتصادی به صورت مرتب و فصلی ادامه خواهد داشت تا پیشنهادات و نظرات مبادله شود و جلسات بعدی علمی‌تر و با نظم بیشتری برگزار شود.



محمد دلبری شهردار قم نیز در این گردهمایی از حمایت جدی شهرداری از فعالان اقتصادی و تسهیل در روند سرمایه گذاری در این شهر خبر داد و مشارکت مردم را عامل اصلی توسعه و پیشرفت شهر دانست.



احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به تشریح موانع سرمایه گذاری در قم پرداخت و نقص در قوانین و عدم تثبیت مدیریت را از موانع اصلی سرمایه گذاری در قم برشمرد.



دکتر اعتصامی قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز به تشریح تفاوت اقتصاد اسلامی و غیراسلامی پرداخت و خواستار مشارکت سرمایه گذارن در توسعه شهر قم شد.



محمدرضا باقرپناهی رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر قم نیز با انتقاد از برخی موانعی که در مسیر سرمایه گذاری وجود دارد اظهار کرد: عوارض هتل سازی در قم رایگان شد ولی فرمانداری با این مصوبه شورای اسلامی شهر مخالفت کرد.



در بخش پایانی این گردهمایی تعدادی از سرمایه گذاران کلانشهر قم به بیان چالش‌ها و موانع سرمایه گذاری در قم پرداختند که شهردار قم وعده داد در صورت مشارکت سرمایه گذاران، بهترین شرایط سرمایه گذاری که منجر به سوددهی بیشتر برای فعالان اقتصادی می‌شود ایجاد کند.