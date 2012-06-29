به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه پنجشنبه در اولین گردهمایی فعالان اقتصادی کلانشهر قم اظهار داشت: شهرداری در نظر داشت ظرفیتهای سرمایه گذاری در شهر قم را با برگزاری همایش بینالمللی فعالان اقتصادی به مردم قم، کشور و مردمی که قم را دوست دارند و در سراسر جهان هستند معرفی کند اما پیش از آن تصمیم گرفتیم همایش فعالان اقتصادی کلانشهر قم را برگزار کنیم.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سفر سال 89 به قم تصریح کرد: مقام معظم رهبری این موضوع که شهر قم یک شهر بین المللی است را مطرح کردند و این فرمایش ایشان وظیفه و مسئولیت مسئولان را خطیرتر کرده که در راستای شناسایی و معرفی ظرفیتهای قم به سراسر جهان اقداماتی را انجام دهند.
شهردار قم برگزاری این همایش را گام اول در معرفی ظرفیتهای قم برشمرد و تاکید کرد: با برگزاری این گردهمایی، بانک اطلاعات فعالان اقتصادی شهر در مجموعه معاونت سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری ایجاد میشود.
وی ادامه داد: گام دوم این گردهمایی در سطح کشور برگزار میشود تا فرصتها و ظرفیتهای کلانشهر قم به فعالان اقتصادی سراسر کشور معرفی شود و اگر باز هم جای کار داشت این همایش را در سطح بینالمللی برگزار کنیم.
دلبری با تشریح طرحها و پروژههای مهم شهری و استانی که در حال احداث است، اظهار کرد: از برآیند پروژه فراملی بلوار پیامبر اعظم(ص)، فرودگاه بینالمللی، قطار سریعالسیر تهران - قم - اصفهان، جاده قم - گرمسار، مجموعه پلهای جمهوری اسلامی که یکی از بزرگترین پلهای کشور است، بلوارها و زیرگذارها و روگذرهایی که در حال احداث است و... میتوان چشم انداز قم را ترسیم کرد که به کدام سمت میرود.
موانع سرمایه گذاری برطرف میشود
وی با اشاره به مشکلاتی که در بدنه مدیریت شهری برای جذب سرمایه گذار وجود داشت، گفت: البته بخشی از مشکلات به خود سرمایه گذاران بر میگردد که با اینکه ایرانی هستند ولی در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند و فعالان اقتصادی قم نیز در استانها یا کشورهای دیگر فعالیت میکنند.
شهردار با ذکر دلایل این رویکرد فعالان اقتصادی تصریح کرد: ممکن است یکی از دلایل رغبت فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در استانها یا کشورهای دیگر این باشد که مشوقهای حمایتی که از سوی مسئولان آن کشورها یا استانها ارائه میشود باعث جذب سرمایه گذاران شده است.
دلبری توجه به حس همشهری بودن و مشارکت در توسعه استان و کشور را از مهمترین دلایل ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی در طرحهای شهری برشمرد و تاکید کرد: اینکه بانکهای عامل در ازای سپرده گذاری سرمایه گذاران، سود خوبی به آنها پرداخت میکنند باعث شده رغبت سرمایه گذار برای مشارکت در سرمایه گذاری کم شود.
اصلاح نگاه به سرمایه گذاران
شهردار قم تاکید کرد: ما دلایل و موانع سرمایه گذاری را شناسایی کردیم و به معاونت اقتصادی تکلیف کردیم که نگاه به سرمایهگذار به گونهای باشد که هر کسی حداقلهای ضابطه قانونی را رعایت کند بتواند در طرحهای شهری مشارکت کند.
وی ادامه داد: باید بسته اطلاعات سرمایه گذاری در معاونت اقتصادی شهرداری موجود باشد تا هر سرمایه گذار متناسب با شرایط خود اقدام به سرمایه گذاری کند.
دلبری مشارکت شهروندان را بهترین فرصت برای عمران و آبادانی قم برشمرد و تاکید کرد: مجموعه مدیریت شهری و دولت هر چقدر سرمایه گذاری کنند نمیتوانند عقب ماندگی 150 سالهای که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند را جبران کنند.
شهردار قم گفت: اگر این تفکر در بین شهروندان و فعالان اقتصادی ایجاد شد میتوانیم بگوئیم که در مدت 5 سال آینده میتوانیم قم را بسازیم وگرنه ساختن قم امکان پذیر نیست.
به گفته دلبری مدیریت شهری با ارائه بیش از 350 نوع خدمت به شهروندان و هزینههای میلیارد تومان در نگهداری فضای سبز و رفت و روب شهر نمیتواند غیر از انجام وظایف جاری در طرحهای شهری سرمایه گذاری کند.
وی ورود سالانه 20 میلیون مسافر به قم را یکی از ظرفیتهای مهم برشمرد و تاکید کرد: ما نه تنها از این پتانسیل هیچ استفادهای نکردیم بلکه این فرصت تبدیل به تهدید میشود.
عدم اختصاص ردیف بودجه برای نیمه شعبان
شهردار قم با انتقاد از عدم اختصاص ردیف بودجه برای ارائه خدمات به جمعیت میلیونی نیمه شعبان اظهار کرد: در ایام 14 و 15 خرداد همه وزارتخانهها و کشور بسیج میشوند که این مراسم به بهترین شکل انجام شود اما وقتی نوبت نیمه شعبان میشود همه خدمات به دوش شهرداری است و حتی هیچ ادارهای به شهرداری کمک نمیکند.
دلبری گفت: زائرانی که به قم سفر میکنند علاوه بر اینکه اقامت اندکی دارند، به گونهای هدایت میشوند که از مسیر رودخانه برای زیارت حرم حضرت معصومه(س) و برگشتن به اتوبان استفاده میکنند.
شهردار قم تصریح کرد: باید علاوه بر ایجاد زیرساختهای اقامتی در قم برای بالابردن مدت زمان اقامت و هدایت زائران به بازارها و مجتمع های تجاری زمینه مناسبی برای جذب گردشگر ایجاد کرد.
دلبری فعالیت در شهر قم را برای خود توفیق بزرگی دانست و گفت: تا هر زمانی که در مسیر ارائه خدمت قرار داریم باید خادمی کریمه اهل بیت(س) را انجام دهیم.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار کلانشهر قم گفت: رفع عقب ماندگی 150 ساله قم بدون مشارکت شهروندان و فعالان اقتصادی امکان پذیر نیست.
