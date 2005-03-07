به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه حدود 40 نفر از مراجعان از اقشار مختلف مردم مشكلات خود را مستقيما با رئيس سازمان ثبت مطرح كردند كه وي نيز دستورات لازم را براي رسيدگي سريعتر صادر كرد.

در ملاقات عمومي اين هفته مراجعان از شهرستانهاي تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، بابل، و استان لرستان حضور داشتند كه مشكلات و مسائل خود را مستقيما با آقاي اميري رئيس سازمان و معاونان وي مطرح كردند.

چند تن از مراجعان كه كارشان به دادگستري مربوط مي شد نيز براي مراجعه به دستگاه مربوطه راهنمايي شدند.

جلسات ملاقات عمومي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دوشنبه هر هفته از ساعت 8 تا 30/9 صبح در محل ساختمان مركزي سازمان واقع در ضلع شمالي پارك شهر برگزار مي شود.