«زیباتر» از یک سال پیش در ارشاد منتظر مجوز است

سینا دادخواه نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رمان «زیباتر» بعد از «یوسفآباد خیابان سی و سوم» دومین رمان من است که نگارشش را سال پیش به پایان رساندم و طی چندین مرحله آن را ویرایش کردم.
وی افزود: داستان این رمان درباره یک پسر نوجوان، آشناییاش با یک خانواده و دغدغههای عاطفیاش است که منجر به شکلگیری یک بلوغ شخصیتی و اجتماعی در او میشود.
این نویسنده اشاره کرد: برقراری سازش بین فضاهای مذهبی و سنتی با فضاهای مدرن یکی از دغدغههایم در نوشتن این رمان بود ولی نکته محوری و مهم کار، به خودآگاهی همان پسر که شخصیت اصلی رمان است برمیگردد.
وی در پایان گفت: بعد از 3 بار بازنویسی، رمان با حجم نهایی 220 صفحه آبان ماه سال گذشته به ارشاد ارسال شد و بعد از 2 مرحله رفت و برگشت، اصلاحاتی را که لازم دانسته شده بود، روی آن اعمال کردم و از سال گذشته منتظر اعلام نتیجه درباره چاپ آن هستم.
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