  1. فرهنگ و ادب
۹ تیر ۱۳۹۱، ۹:۵۹

دادخواه در گفتگو با مهر:

«زیباتر» از یک سال پیش در ارشاد منتظر مجوز است

«زیباتر» از یک سال پیش در ارشاد منتظر مجوز است

رمان «زیباتر» نوشته سینا دادخواه از سال گذشته در انتظار مجوز چاپ به سر می‌برد.

سینا دادخواه نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رمان «زیباتر» بعد از «یوسف‌‌آباد خیابان سی و سوم» دومین رمان من است که نگارشش را سال پیش به پایان رساندم و طی چندین مرحله آن را ویرایش کردم.

وی افزود: داستان این رمان درباره یک پسر نوجوان،‌ آشنایی‌اش با یک خانواده و دغدغه‌های عاطفی‌اش است که منجر به شکل‌گیری یک بلوغ شخصیتی و اجتماعی در او می‌شود.

این نویسنده اشاره کرد: برقراری سازش بین فضاهای مذهبی و سنتی با فضاهای مدرن یکی از دغدغه‌هایم در نوشتن این رمان بود ولی نکته محوری و مهم کار، به خودآگاهی همان پسر که شخصیت اصلی رمان است برمی‌گردد.

وی در پایان گفت: بعد از 3 بار بازنویسی، رمان با حجم نهایی 220 صفحه آبان ماه سال گذشته به ارشاد ارسال شد و بعد از 2 مرحله رفت و برگشت، اصلاحاتی را که لازم دانسته شده بود، روی آن اعمال کردم و از سال گذشته منتظر اعلام نتیجه درباره چاپ آن هستم.

کد مطلب 1637660

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