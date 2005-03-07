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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۹:۵۸

براي ديدار با تيم ملي ژاپن

تمرينات تيم ملي فوتبال با تاخيرآغازمي شود

تمرينات تيم ملي فوتبال كشورمان براي ديدار با تيم ملي ژاپن كه قرار بود از روز 22 اسفندماه برگزارشود با چند روز تاخير آغازخواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" طبق برنامه قبلي قراربود دورجديد تمرينات تيم ملي براي انجام دومين ديدارخود درچارچوب رقابتهاي مقدماتي جام جهاني مقابل ژاپن ازروز 22 اسفندماه آغاز شود، اما به دليل حضوردوتيم سپاهان وپاس درمسابقات ليگ قهرمانان آسيا و درگيربودن بازيكنان لژيونردرتيمهاي باشگاهي خود قراربراين شد كه اين تمرينات با چند روزتاخيرآغازشود.
تيم ملي كشورمان پس از آغاز تمرينات خود ديداري تداركاتي با يكي از تيم هاي تهراني برگزار خواهد كرد وپس ازآن خود را براي ديدارروزپنجم فروردين ماه برابرتيم ملي ژاپن آماده خواهد كرد.
گفتني است: اين تيم روزدهم فروردين ماه درپيونگ يانگ به مصاف تيم ملي فوتبال كره شمالي خواهد رفت.

کد مطلب 163767

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