دومين مدال طلاي المپيك را مي خواهم

هادي ساعي قهرمان ارزنده و با اخلاق تكواندو ايران كه درداخل ميدان مبارزه مردي جسور، متفكر و خوش تكنيك است درجامعه شهروندي احساسي وبا اخلاق است كه در حساسترين زمان براي كمك به هموطنان حادثه ديده خود حاصل تلاش چند ساله اش را به فروش رساند وبا اين جمله كه « همه اين عناوين و مدالها به مردم تعلق دارد » دين خود را به مردم ايران ادا كرد.

هادي ساعي سال 1362 درشهرري وورزشگاه شهيد محمدي نزد استاد خود سعيد مهيمن تكواندو را آغازكرد وسال 1373 به اردوي تيم ملي دعوت شد، ولي بعد از5 سال حضورمدام در اردو سرانجام درمسابقات جام جهاني " دزيندل فينگن " آلمان پيراهن ثابت تيم ملي را تصاحب كرد. وي كه كسب مدال طلاي جهان درروزتولد خود درمسابقات جهاني 99 كانادا را بهترين خاطره اش مي داند ساعاتي ميهمان سرويس ورزشي خبرگزاري" مهر" بود وگفتگويي را انجام داد كه مي خوانيد:



* ويژگي تكواندو ايران را درچه مي دانيد؟

- تكواندو ايران يك سبك خاصي است، مخصوص ايران، از لحاظ فني وقدرت بدني سطح تكواندو ايران متفاوت است. بچه ها با شيوه اي خاص كه با تمام دنيا متفاوت است مبارزه مي كنند.

* دلايل پيشرفت تكواندو ايران را چه مي دانيد؟

- دروهله اول برنامه ريزي دقيق فدراسيون، برگزاري ليگ، منسجم بودن تيم ملي، استفاده ازيك مربي خوب وهمدل بودن تمام خانواده تكواندو.

* نقش پولادگررا دراين پيشرفت چگونه توصيف مي كنيد؟

- انصافا بعنوان رييس خيلي خوب كاركرده است ونتايج خوبي نيزكسب كرده است. براي كاردرفدراسيون وقت مي گذارد. برنامه ريزي خوبي دارد ودركل مديرفني خوبي است.

* ليگ 83 راچگونه ارزيابي مي كنيد؟

- امسال ليگ سنگين وسختي داشتيم. سطح فني ليگ خيلي بالا بود،80 درصد مسابقات درسطح جهاني بود واين يك موقعيت نادربراي آن دسته ازنيروهاي طرازاولي است كه امكان حضوردرمسابقات جهاني را پيدا نمي كنند وبا درخشش دراين مسابقات توانايي خود را نمايش مي دهند. سخن اينكه ليگ دست مربيان تيم ملي را براي انتخاب بهترينها بازمي گذارد.

* اما ظاهرا وضعيت داوريها اينچنين نيست؟

سطح فني ليگ بالا ست ولي سطح قضاوتها با سطح فني ليگ برابري ندارد. برخي مواقع داوران هم گناهي ندارند. فدراسيون بايد ازداوران با تجربه وقديمي بيشتراستفاده كند ضمن اينكه درحين بالا بودن تجربه نظرات جديد نيزاقداماتي انجام شود.

* قوانين جديدي كه آغازشده چه تاثيري درروند تكواندودارد؟

- كره ايها هربارقوانيني را به نفع خود تغييرمي دهند.70 درصد قوانين به نفع كره ايها تغييرمي كند، اما خوشبختانه بچه هاي ما خيلي زود خود را با اين قوانين وفق مي دهند وبا قوانين جديد به مشكل برنمي خورند.

* هوگوي مبارزين به دستگاه ديجيتالي مجهزمي شود، آيا اين هم تاثيرگذاراست؟

- با اين وجود كيفيت مسابقات افزايش مي يابد وديگرداوران نمي توانند هركاري كه مي خواهند انجام دهند. چرا كه از اين طريق امتيازات دردستگاه ثبت مي شود ونقش داوران در تضييع حق ورزشكاران كاهش مي يابد.

* فكرمي كني دركدام مسابقه حق توضايع شده است؟

- درالمپيك سيدني وبازي درمقابل حريف كره اي، من در سيدني راحت ترازآتن مي توانستم طلا كسب كنم.

* دركسب موفقيتهاي خود چه چيزي را موثرترمي داني؟

- مهمترين عامل تلاش است. تمرين واستمراردرآن وتلاش مضاعف به عبارت ساده ترصرف فعل خواستن مهمترين عامل دررسيدن به موفقيت است.

* رمزموفقيت تيم ملي را چه مي داني؟

- مهمترين عامل موفقيت تيم ملي وحدت ويكدلي بچه هاست. ما تيم ملي يكدست وهمدلي داريم. اينطورنيست كه بچه ها ازهم فاصله داشته باشند. همگي يك روحيم درهشت بدن!

* اكنون سرگروه تيم ملي تو هستي آيا اين وظيفه سنگيني است؟

- مسلما همين طوراست . مربيان هرچه ازتيم بخواهند قبل ازهر چيزسرگروه را درجريان مي گذارند. بنده هم بايد با رعايت بيشترقوانين وتمرين بيشتر، بچه ها را به اين امرتشويق كنم، چرا كه بنظرمن اجراي هرچيزبراي آموزش آن مفيدتراست.

* سال 83 براي تو چگونه بود؟

- اوايل سال خوبي نبود، من موفق به كسب سهميه المپيك نشده بودم وفشارزيادي را تحمل كردم ، ازسوي مردم ومطبوعات و برخي مربيان كه درحاشيه قرارداشتند، انتقاداتي مطرح مي شد ولي درآخر، سال را به خوبي پايان بردم، كسب مدال طلاي المپيك درآتن ، انتخاب شدن بعنوان مرد سال تكواندودرآسيا ودرنهايت بهترين رزمي كارايران براي سومين سال پياپي.

* دررابطه با انتخاب بهترينهاي ورزش ايران چه نظري داريد؟

- نفس كارخوب است. سازمان صدا وسيما با بودجه خود و علاقه به ورزشكاران اقدام به چنين كاري انجام مي دهد. ولي درانتخاب بايد دقت نظربيشتري شود وكارآنها واقعا كارشناسي انجام شود. برخي مواقع انتخابات براساس واقعيات نيست. مثلا سال قبل مرتضي رستمي قهرمان جهان شده بود، اما نه تنها جز 10 نفر اصلي نبود بلكه حتي در بين 10 نفرات استان تهران هم نبود. درحاليكه كساني از تهران معرفي شدند كه حتي قهرمان آسيا هم نبودند.

* اما شما بهترين تكواندوكارآسيا هم انتخاب شديد؟

- اين كاربراي اولين بارانجام شد وخيلي خوشحال هستم اين عنوان نصيب ايران شده است. اين عنوان متعلق به هادي ساعي نيست. هم خانواده تكواندووتمام اعضاي تيم ملي درآن سهيم هستند. انجام چنين كارهايي باعث افزايش رقابت وايجاد انگيزه خواهد بود.

* دراين انتخاب فروش مدالهايت به نفع مردم آسيب ديده بم نيزدرنظرگرفته شده است. دراين مورد چه نظري داري؟

- زمانيكه من آن كاررا انجام دادم، به فكرچنين انتخابي نبودم، فقط وظيفه خود را انجام دادم، اما خيلي خوشحالم كه مسئولين كنفدراسيون تكواندوآسيا علاوه برمسائل فني ومدالها، مسائل انساني واخلاقي را نيززيرذره بين مي برند اين باعث مي شود ورزشكاران ديگركشورها به اخلاق بيشتراهميت دهند.

* درمورد لوپز آمريكايي چه نظري داري؟

- من شخصا علاقه دارم با حريفان فني وخوب مبارزه كنم. اما مبارزه با لوپزكارسختي است. البته معتقدم اگراين آمريكايي فني وجوانمردانه بازي كند تا دورسوم درمسابقات دوام نمي آورد واما درمبارزات خود خيلي خطا انجام مي دهد وچون آمريكايي است داوران به او لطف دارند.

* اوايل سال آينده مسابقات جهاني وكشورهاي اسلامي را پيش روداريم. خودت مايلي دركدام مسابقات شركت كني؟

- دوست دارم درمسابقات جهاني شركت كنم. دوست ندارم ازكوران مسابقات جهاني دورشوم.

* فكرمي كني تا چه زمان درتيم ملي حضورداشته باشي؟

- تلاش من براي كسب دومين طلا درالمپيك است، هرچند المپيك يك رويداد ورزشي بزرگ است كه مدال گرفتن درآن خيلي سخت است. با اين حال من با انجام يك برنامه ريزي طولاني مدت به هدف خود خواهم رسيد.

* درميان جوانان حاضردرليگ كاركدام بازيكن نظرتان را جلب كرده است؟

- محمد معتمد تكواندو كارخوبي است كه بايد تلاش وتمرينات خود رابيشتركند، من درچهره اين جوان آينده روشني را مي بينم، توانايي كسب عناوين مختلف آسيايي را دارد.

* بعنوان آخرين سوال اگرصحبت ناگفته اي باقي مانده بفرماييد؟

- قبل ازهرچيزاز سازمان تربيت بدني مي خواهم نگاه ريزو دقيق تري نسبت به تكواندو كه عملكرد منطقي دارد داشته باشد ودرآخرازتمام كساني كه براي من زحمت كشيده اند، مسوولان سازمان تربيت بدني ما مسئولان فدراسيون، مربيان تيم ملي، مردم خوب بوستان آباد وبچه هاي شهرري كه مرا كمك و ياري داشتند، تشكروقدرداني مي نمايم.