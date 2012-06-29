امیدوارم کار به استیضاح عباسی کشیده نشود/ اغراض سیاسی در کار است

سید مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی ، عضو فراکسیون ورزش و عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر در خصوص شرایط ملی پوشان تیراندازی ، وضعیت کنونی ورزش و مسائل دیگر صحبت کرد که در ادامه می آید:

* خبرگزاری مهر: شرایط اردوی ملی پوشان المپیکی تیراندازی در آلمان چگونه بود؟

- مهدی هاشمی: اطلاعات دقیقی از شرایط ملی پوشان کشورمان ندارم اما آن ها پس از اردوی تدارکاتی هامبورگ آلمان برای برگزاری مسابقه ای راهی فرانسه شده اند. از نتایج مسابقات فرانسه بی خبرم ولی وضعیت عمومی ورزشکاران در شرایط خوبی است و اردوهای آن ها طبق برنامه پیگیری می شود. اطلاعات لازم در این خصوص را از طریق ایمیل دریافت می کنیم.

* زمان بازگشت تیم ملی مشخص است؟

- تیم ملی کشورمان بیست و هشتم ماه جاری و یک هفته قبل از اعزام به المپیک لندن به ایران برمی گردد.

* مشکلات مهمات و سلاح های ملی پوشان رفع شد؟

- در این راستا دو مشکل وجود دارد که مشکل اول بحث بودجه و مشکل دوم بحث تحریم است. در خصوص تحریم باید بگویم که تا حدودی در حال رفع آن هستیم و تا این لحظه بخشی از این معضل حل شده است اما ترجیح دادیم آمادگی خود را با سایر شرکت کنندگان المپیک همزمان کنیم. به همین دلیل در اردوها و مسابقات برون مرزی کرده ایم.

* آیا ورزشکاران تیراندازی کشورمان شانسی برای کسب مدال یا نتایج خیره کننده در المپیک دارند؟

- نمی توان قطعی گفت که شانسی برای کسب مدال داریم یا خیر. این امر به شرایط محیطی آنجا بستگی دارد. ناگهان خواهید دید شرایطی رخ می دهد که نفر اول المپیک و جهان از کسب مدال باز می ماند. گاهی اوقات کسانی می آیند و مدال می گیرند که در گذشته مدالی نگرفته اند که این موضوع چیز جدید یا غیر منتظره ای نبوده و نیست. اگر به رویه گذشته نگاه کنید این انتظار وجود دارد که تیراندازان جدیدی بیایند و مدال کسب کنند. حالا اینکه شرایط محیطی ملی پوشانمان چگونه است و دیگران در وضعیتی قرار دارند را باید در زمان و موقعیت خودش ارزیابی کرد. در هر صورت به این مسئله امیداوریم.

* روز چهارشنبه علی آبادی و افشارزاده به مجلس فرا خوانده شده بودند. در جلسه با آنها پیرو چه مسائلی صحبت شد؟

- پیرامون موضوع تعلیقی که مطرح است جلسه ای در حضور ابوترابی نائب رییس مجلس برگزار شد. به دلیل اینکه محمد عباسی وزیر ورزش به تایلند سفر کرده بود امکان حضور در این جلسه را نداشت. قرار شد پس از بازگشت وزیر ورزش از سفر در اولین فرصت جلسه ای مجدد با حضور او برگزار می شود. ضمن اینکه در پایان جلسه هم یک تیم مسئول جمع بندی جلسه و پیگیری مسائل شد.

* نظرتان در خصوص تعلیق قایقرانی چیست؟

- می دانیم که اغراض سیاسی خارجی پشت این فشار ها قرار دارد اما ما هم نباید بهانه ای به دست کسی بدهیم تا آن ها موجب شود ورزش و اعزام کاروان کشورمان به مخاطره افتاده و دچار خدشه شود. در هر صورت زحمات زیادی برای اخذ سهمیه شده است. هرچند که اگر لازم باشد ما حاضریم برای ارزش هایمان ، هزینه هایی بیش از این پرداخت کنیم اما این موضوعات ، موضوعاتی نبوده که لازم باشد بخاطرش این همه هزینه پرداخت کنیم. امیدوارم با توجه به تیمی که از سوی مجلس مشخص شده است و با همکاری وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک این موضوع با مذاکره رفع شود.

* دقیقا قرار است چه موضوعی را پیگیری کنند ، تعلیق قایقرانی یا برکناری دنیامالی؟

- قرار است به طوری کلی بحث کاروان اعزامی به المپیک و جابه جایی فدراسیون ها ورزشی مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد. قایقرانی هم جزئی از آنها است.

* به نظر می‌رسد متن نامه ارسالی به کمیته ملی المپیک مبنی بر تعلیق ورزش ایران جدی باشد.

- در هر صورت این موضوعی است که وجود دارد. این امر باید با مذاکره حل شود.

* آیا احتمال تعلق کل ورزش وجود دارد؟

- فعلا در خصوص قایقرانی وجود دارد. باید سعی کنیم با رایزنی کاری کنیم که این اغراض سیاسی موجب آسیب رسیدن به کاروان ورزشی کشورمان نشود.

* اگر کاروان کشورمان تعلیق شود چه اتفاقی رخ می دهد؟

- باید دید در آن زمان سیاست کلی و عمومی کشور به چه صورت خواهد بود. نباید قصاص قبل از جنایت کرد.

* گفتید قصاص قبل از جنایت اما در همین خصوص باید گفت که نامه های ارسالی از سوی فدراسیون های جهانی قایقرانی مورد بی اعتنایی قرار گرفته شد و با بیان اینکه مشکلی رخ نمی دهد و دیپلماسی ورزش قدرتمند است ، فدراسیون جهانی کانوئینگ قایقرانی کشورمان را تعلیق کرد. اگر در خصوص کاروان کشورمان و کل ورزشمان هم همین اتفاق رخ داد ، چه؟

- مسئولین باید بدترین شرایط را پیش بینی بکنند. این ها مسائلی است که ما به دنبال حل و پیش بینی آن ها هستیم اما اینکه بخواهیم این موضوعات را رسانه ای کنیم و آهنگ نا امیدی بزنیم شاید در شرایط کنونی صحیح نباشد.

* دلیل برکناری روسای فدراسیون ها مشخص نشد؟

- ظاهرا می گویند جعفری و زنگی آبادی 2 تن از 5 رییس فدراسیون برکنار شده ، خودشان استعفا کرده اند.

* عباسی وزیر ورزش چه زمانی به مجلس می آید؟

- وی هفته جاری به مجلس خواهد آمد.

* در مجلس از وزیر پرسش صورت می گیرد؟

- بله پرسش که وجود دارد.

* استیضاح چطور؟

- امیدوارم کار به چنین مراحلی کشیده نشود و موضوع حل شود.

* اگر کل کاروان تعلیق شود حضورمان در المپیک لندن با پرچم کمیته بین المللی المپیک خواهد بود. در این شرایط آیا کشورمان در المپیک شرکت می کند؟

- در این خصوص باید دید سیاست کلی کشور چیست. باید در این راستا محاسن معایب کرد.

* از دید شخص شما مقصر اصلی این اتفاقات کیست؟

- باید بررسی و پس از آن نظر قطعی داده شود. ما نباید بهانه ای به دست کسی بدهیم. ضرروتی هم نداشت این حرکت به صورت یکجا و در این مقطع صورت بگیرد.

* اینکه گفته می شود پشت این قضایا مسائل و اختلافات سیاسی داخلی است چطور؟ این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گرفت؟

- مطلع نیستم و باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و پس از آن قضاوت کرد. این امر را نه تایید و نه تکذیب می کنم.