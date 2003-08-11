اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران كشور تصويب شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي" مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، صندوق حمايت از پژوهشگران براي ساماندهي مناسب جهت توليد علم وفناوري و آماده سازي بستر اجرايي مناسب براي سوق دادن منافع تحقيقاتي و فناوري به سود مردم و در نهايت توسعه پايدار كشور تأسيس مي‏شود.

در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هدف از تأسيس اين صندوق، انطباق پژوهش‏هاي علمي كشور با اولويت هاي توسعه علم و فناوري در كشور ذكر شده است. همچنين ارائه كمك ها و خدمات حمايتي مادي و معنوي به پژوهشگران ايراني اعم از حقيقي و حقوقي براي شكوفايي امور تحقيقاتي در راستاي توليد علم وفناوري و بهره مند شدن مردم از نتايج آنها در كشور از ساير اهداف اين مصوبه عنوان شده است.

براساس اين مصوبه نوع فعاليت صندوق، انجام حمايت‏هاي مالي ومعنوي همه جانبه از پژوهشگران ايراني در داخل و خارج از كشور در راستاي ارتقاي كمي وكيفي توليد علم و توسعه فناوري و فراهم كردن كاربرد نتايج تحقيقاتي و توسعه علمي در سطوح ملي و بين المللي است .

بر اساس ماده 6 اين اساسنامه، هيئت امناي صندوق را اعضاي شوراي پژوهشهاي علمي كشور تشكيل مي دهند كه رياست آن بر عهده معاون اول رياست جمهوري است.

شايان ذكر است در سال جاري هيئت دولت مبلغ 20 ميليارد ريال اعتبار براي شروع فعاليت اين صندوق تخصيص داده است.



