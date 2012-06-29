کتاب "فرازهایی از زندگی پیامبر اسلام(ص)" به زبان پشتو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده این کتاب، آیت الله العظمى جعفر سبحانی، مؤلف تفسیر جاوید می باشد. در این کتاب 734 صفحه ای در خصوص معرفی شبه جزیره عربستان و عرب پیش از اسلام و نیاکان پیامبر گرامی اسلام و دوران طفولیت، جوانی و دوران بعثت مطالبی درج شده است.

یکی از مزایاى این کتاب آن است که تنها به ذکر حوادث تاریخی قناعت نشده؛ بلکه سعى شده تجزیه و تحلیل لازم درباره علت حوادث گوناگون و نتایج آنها آنچنان که شیوه یک نویسنده و محقق است به عمل آید تا هدف نهایی که همان آموزنده بودن تاریخ است به طور کامل تأمین گردد و امتیاز دیگر این کتاب این است که با مدرک تاریخی شیعه کاملاً منطبق است و هم از منابع اهل سنت در آن استفاده شده است.

هدف از ترجمه این کتاب این است که مسلمانان افغانستان با تاریخ واقعی زندگى پیشواى بزرگ اسلام که از افسانه ها و خرافات به دور است آشنا شوند.

کتاب "فرازهایی از زندگی پیامبر اسلام(ص)" در تیراژ 1000 نسخه و 724 صفحه در سال 1390در قطع رقعی در کابل چاپ و در اختیار علاقه مندان قرارگرفت.