دانش آموزان استثنایی یزد در مسابقات قرآنی کشور خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان استثنایی استان یزد موفق شدند از بین 27 استان شرکت کننده در مسابقات قرآنی حائز رتبه های اول تا سوم کشور شوند.



هادی فلاح پایه سوم راهنمایی در رشته حفظ قرآن مقام اول به دست آورد.



همچنین عماد منتظری پایه دوم متوسطه و محمدرضا خوشی پایه سوم متوسطه به ترتیب مقام اول و سوم رشته اذان را کسب کردند.



امیر محمد خاکی پایه دوم راهنمایی و علیرضا بابایی اول متوسطه هر دو مقام سوم رشته احکام را به دست آوردند.



درخشش دانش آموزان استان یزد در مسابقات کشوری رشته اذان



دانش آموزان استان یزد در مسابقات کشوری رشته اذان خوش درخشیدند



هفت نفر از دانش آموزان استان یزد پس از رقابت در مرحله استانی به مرحله کشوری راه یافتند و از این تعداد پنج نفر رتبه های کشوری را کسب کردند.



هادی زارع، امیر عباس مزیدی هر دو از ناحیه دو یزد به ترتیب رتبه های دوم و چهارم کشور را به دست آوردند.



حمیدرضا نخل بند و محمد جواد برخورداری هر دو از یزد و محمد مهدی کریمی از میبد همگی رتبه چهارم را کسب کردند.

مسابقات قرآن فرهنگیان استان یزد برگزار شد



مسابقات قرآن فرهنگیان استان یزد در رشته های حفظ، قرائت و تفسیر قرآن کریم برگزار شد.



مسابقات حفظ دو جزء، پنج جزء، قرائت وتفسیر قرآن کریم ویژه فرهنگیان در محل مرکز تحقیقات فرهنگیان برپا شد.



این مسابقات با شرکت 800 نفر از فرهنگیان درمرحله شهرستان برگزار شد که از این تعداد 75 نفر رتبه ها ی برتر را کسب کردند.



نفرات اول این رقابت به مسابقات کشوری که در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد اعزام می شوند.