جزئیات 4 مصوبه حمایت از بازار سرمایه/ تاکید رئیس جمهور بر محافظت از دارایی مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی با تشریح جزئیات جلسه عصر چهارشنبه شورای عالی اصل 44 در دفتر رئیسجمهور، افزایش حمایت نظام بانکی از بازار سرمایه ازطریق سرمایهگذاری مستقیم و یا ارائه تسهیلات به شرکتهای سرمایهگذاری، افزایش جذابیت اوراق مشارکت و صکوک بازار سرمایه، حمایت سهامداران عمده از بازار و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی ازطریق طراحی و معرفی ابزارهای جدید را چهار مصوبه مهم این شورا عنوان کرد.
وی خاطر نشان کرد: در این جلسه که نخستین دستور آن به بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه اختصاص داشت، رئیسجمهور ضمن تأکید بر حمایت کامل از بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، باید از داراییهای مردم که در بورس سرمایهگذاری کردهاند، به طور کامل حمایت و محافظت شود.
سخنگوی سازمان بورس افزود: در ادامه جلسه، راهکارهای حمایت از بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چهار راهکار مهم و عملیاتی در حمایت از بازار سرمایه و تقویت این بازار، مورد تصویب شورای عالی اصل 44 قرار گرفت.
مصوبه اول
صالحآبادی در تشریح اولین راهکار شورا گفت: مصوب شد بازار سرمایه با دو راهکار تزریق نقدینگی به بازار و حمایت از تولیدات شرکتهای بورسی، مورد حمایت قرار گیرد. همچنین در این راستا، مقرر گردید نظام بانکی ازطریق سرمایهگذاری مستقیم در بازار سرمایه به میزان معین و همچنین ارائه تسهیلات به شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ برای سرمایهگذاری در بورس، از بازار سرمایه حمایت کند. وی افزود: در همین راستا، کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس تشکیل شد که قرار است این کارگروه، اوایل هفته آینده در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داده و درخصوص جزئیات اجرایی کردن این مصوبه، بهسرعت تصمیمگیری نمایند.
صالحآبادی در تشریح اولین راهکار شورا گفت: مصوب شد بازار سرمایه با دو راهکار تزریق نقدینگی به بازار و حمایت از تولیدات شرکتهای بورسی، مورد حمایت قرار گیرد. همچنین در این راستا، مقرر گردید نظام بانکی ازطریق سرمایهگذاری مستقیم در بازار سرمایه به میزان معین و همچنین ارائه تسهیلات به شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ برای سرمایهگذاری در بورس، از بازار سرمایه حمایت کند. وی افزود: در همین راستا، کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس تشکیل شد که قرار است این کارگروه، اوایل هفته آینده در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داده و درخصوص جزئیات اجرایی کردن این مصوبه، بهسرعت تصمیمگیری نمایند.
مصوبه دوم
رئیس سازمان بورس افزایش جذابیت اوراق مشارکت و صکوک قابل انتشار در بازار سرمایه برای سرمایهگذاران را دومین مصوبه شورای عالی اصل 44 برشمرد و خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورا، مقرر گردید نقش بازار سرمایه در تأمین مالی ازطریق انتشار ابزارهای نوین مالی تقویت شده و در این راستا، جذابیت اوراق تأمین مالی بازار سرمایه از قبیل اوراق مشارکت و صکوک، افزایش یابد.
مصوبه سوم
سخنگوی سازمان بورس در تشریح سومین مصوبه شورای عالی اصل 44 گفت: براساس این مصوبه، قرار شد برای شرکتهایی که قصد ورود و پذیرش در بورس یا فرابورس را دارند، مشوقهایی درنظر گرفته شود.
به گفته صالحآبادی، باتوجه به شفافیت بالای شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه و مالکیت مردم در این شرکتها، قرار شد بانکها در زمینه ارائه تسهیلات به این شرکتها امتیازات و اولویتهایی درنظر گیرند که جزئیات این حمایتها نیز در کارگروه تشکیل شده، مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. وی در عین حال خاطرنشان کرد اینگونه حمایتها به گونهای صورت خواهد گرفت که شرکتهای کوچک و متوسط نیز در تأمین مالی، با مشکلی مواجه نشوند.
مصوبه چهارم
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت سهامداران عمده از سهام شرکتهای خود، به ویژه در شرایط کنونی را چهارمین تصمیم شورای عالی اصل 44 برشمرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت سهامداران عمده از سهام شرکتهای خود، به ویژه در شرایط کنونی را چهارمین تصمیم شورای عالی اصل 44 برشمرد.
به گفته صالحآبادی، در ابتدای جلسه ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه و آمارهای کلیدی این بازار، اقدامات صورتگرفته در زمینه تقویت زیرساختهای بازار، نقش کلیدی بازار سرمایه در اجرای اصل 44 قانون اساسی و نقش این قانون در توسعه و رونق بازار سرمایه، نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و ابزارهای نوین طراحی شده در این خصوص و نوسانات اخیر بازار، مطرح شد.
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