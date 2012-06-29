سخت گیری نسبت به رانندگان اتوبوسهای مسافرتی به نفع گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهماندار فرمانده پلیس راه راهور ناجا در کارگاه نقش نیروی انتظامی در گردشگری که در سالن همایشهای برج میلاد و در حاشیه برگزاری نشست هم اندیشی مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برگزار شد در پاسخ به سوال برخی از راهنمایان گردشگری که اعلام کردند نیروی انتظامی با انگشت نگاری از گردشگران در فرودگاه موجب نارضایتی گردشگران خارجی می شود گفت: انگشت نگاری از گردشگران ورودی رفتار متقابل است که در قوانین کشور و وزارت خارجه وجود دارد حتی اگر امروز به فرودگاه یک کشور خارجی بروید از شما انگشت نگاری می کنند پس با آنها نیز در هنگام ورود به کشور رفتار متقابل صورت می گیرد.

موضوع دیگر مورد بحث در این کارگاه درباره این مسئله بود که" ممکن است طی کردن مسیر بین دو شهر 8 ساعت زمان ببرد اما گردشگران اتوبوس های مسافرتی در بین راه چندین بار توقف می کنند تا از فضای مکان های گردشگری بین راه استفاده کنند اما پلیس راه به مسافت طی شده نگاه می کند و می گوید که راننده بیش از 8 ساعت رانندگی کرده و دیگر امکان ادامه مسیر وجود ندارد."

این مسئله ای بود که چرخیان، نماینده جامعه راهنمایان گردشگری در این کارگاه مطرح کرد و مهماندار نیز در پاسخ به آن گفت: امروزه اولین توصیه ای که به یک گردشگر هنگام ورود به ایران می شود این است که به ایران نروید چون احتمال کشته شدن شما در ترافیک آن زیاد است!این مسئله از آنجا ناشی می شود که ایران درصد کشته های جاده ای بسیاری در دنیا دارد. اما باید گفت در سال 85 اگرچه 27 هزار نفر کشته شدند اما همین تعداد در سال گذشته به 20 هزار نفر کشته در جاده های کشور کاهش پیدا کرده است. همه دستگاهها کمک کرده اند تا این رقم را کاهش دهند بنابراین نقطه امیدی هست تا بگوییم که در سالهای اخیر اوضاع بهتر شده است.

وی ادامه داد: بخشی از سرمایه گذاریها در حوزه گردشگری باید در حوزه ایمنی انجام شود. کسانی که به ایران می آیند باید بدانند از امنیت بالایی برخوردارند.

مهماندار بیان کرد: اگر می گوییم راننده اتوبوس مسافرتی بیش از هشت ساعت رانندگی نکند، این قانون در همه دنیا اجرا می شود و هر اندازه روی ایمنی و کنترل رفتار راننده سخت گیری شود، امنیت مسافر نیز بیشتر می شود.

وی توضیح داد: اگر به دلیل خطای راننده و یا خستگی او، اتفاقی برای مسافران تور گردشگری بیافتد کار شما شدیدا زیر سوال می رود پس سخت گیری روی اتوبوسهای مسافرتی به نفع شما تمام خواهد شد.