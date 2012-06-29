بخش ویژه جشنواره طنز مکتوب به حمایت از تولید ملی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره طنز مکتوب که هر سال با معرفی یک بخش ویژه برگزار می شود، در هفتمین دوره از برگزاری خود شعار «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» را که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال جاری عنوان شده است، موضوع بخش ویژه خود قرار داد.

براین اساس توجه به ابعاد گسترده «تولید ملی کار و سرمایه ایرانی» به لحاظ معنوی و مادی جزو موضوعاتی است که می‌تواند دستمایه آثار طنزپردازان شرکت کننده در این جشنواره قرار گیرد.

همچنین در هر دوره از برگزاری این جشنواره برحسب اهمیت موضوع، «انتخابات»، «انرژی هسته‌ای»، «تروریسم»، «اصلاح الگوی مصرف»، «شعر محلی»، «تحریم» و امسال هم «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» به عنوان بخش ویژه پیشنهاد شده است.

طنزپردازان علاقمند به خلق اثر در زمینه کوتاه نوشت تا 17 تیر فرصت دارند آثار خود را در دو موضوع آزاد و ویژه (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) به دبیرخانه مرکزی جشنواره‌های حوزه هنری ارسال کنند.

