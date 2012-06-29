محمدعلی دادور امروز در گفتگو با مهر با اشاره به تاسیس منطقه ویژه اقتصادی لاوان به عنوان سومین هاب مترکز انرژی ایران در خلیج فارس، گفت: پس از تاسیس مناطق ویژه اقتصادی انرژی و پتروشیمیایی در بندر ماهشهر و عسلویه، یک منطقه ویژه اقتصادی هم در جزیره لاوان تاسیس شده است.

سرپرست منطقه ویژه اقتصادی لاوان با اعلام اینکه در این منطقه جدید تاسیس با موافقت دولت معافیت های جدید گمرکی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه می شود، تصریح کرد: همچنینی در منطقه لاوان قانون معافیت از مالیات بر ارزش افزوده هم اجرایی می شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در کنار شرکت نفت فلات قاره پیگیر تاسیس این منطقه ویژه اقتصادی در خلیج فارس بوده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر زیرساختهای متعدد اقتصادی همچون ترمینال نفتی، اسکله‌های نفتی و خدماتی، فرودگاه و سایر تاسیسات زیربنایی همچون برق و آب در منطقه ویژه اقتصادی لاوان وجود دارد.

وی یکی از مهمترین مزیت های تاسیس منطقه ویژه اقتصادی لاوان را حفظ و ارتقای موقعیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای حاکمیتی در خلیج فارس و تنگه هرمز عنوان کرد و افزود: در شرایط علاوه بر ذخایر قابل توجه نفت خام، گاز طبیعی، در جزیره لاوان ذخایر عظیم و سرشار شیلات و آبخیزداری وجود دارد.

دادور از تمامی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در طرحهای سودآور اقتصادی منطقه لاوان برای سرمایه گذاری دعوت کرد و یادآور شد: هم اکنون سند راهبردی، سند جامع توسعه و چشم انداز اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی لاوان مراحل پایانی تدوین خود را پشت سر می‌گذارد.

سرپرست منطقه ویژه اقتصادی لاوان کل وسعت این هاب جدید انرژی ایران در خلیج فارس را حدود هشت هزار هکتار عنوان کرد و یادآور شد: سال گذشته با اجرای برخی از معافیت‌های گمرکی و با ورود 9 هزار قلم کالا و تجهیزات طرح توسعه پالایشگاه نفت لاوان بیش از 150 میلیارد ریال صرفه جویی حاصل شده است.

این مقام مسئول همچنین یکی از مهمترین مزیت‌های اقتصادی این منطقه جدید آزاد اقتصادی را دسترسی به آبراه‌های داخلی و بین المللی اعلام کرد و گفت: در شرایط فعلی ظرفیت تولید بیش از 60 مگاوات برق در جزیره لاوان وجود دارد که افزایش ظرفیت تولید برق و آب شیرین در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به مشارکت معاونت عمران مناطق نفتخیز جنوب وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید برق در منطقه ویژه اقتصادی لاوان، خاطر نشان کرد: به زودی حجم صادرات فرآورده‌های مختلف نفتی همچون بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما و نفت کوره با تکمیل فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه لاوان افزایش می‌یابد.

دادور در پایان از آغاز مطالعات راه اندازی یک مرکز سوخت رسانی دریایی به کشتی‌ها (بانکرینگ) با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و تاکید کرد: با توجه به تولید گازوئیل و نفت کوره با استاندارد بالا راه‌اندازی یک مرکز بانکرینگ در مسیر تردد نفتکش و کشتی‌های تجایر توجیه فنی و اقتصادی بالایی دارد.