  1. بین الملل
۹ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

روز گذشته رخ داد ؛

تراژدی دیگر در ارتش آمریکا/ 3 کشته و زخمی در پی تیراندازی در پایگاه "فورت برگ"

تراژدی دیگر در ارتش آمریکا/ 3 کشته و زخمی در پی تیراندازی در پایگاه "فورت برگ"

رسانه های خبری از کشته و زخمی شدن 3 نفر در پی تیراندازی در پایگاه نظامی "فورت برگ" در کارولینای شمالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، روز گذشته در پی تیراندازی در پایگاه نظامی "فورت برگ" در کارولینای شمالی یک سرباز کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند. 

سرویس مطبوعاتی نیروهای آمریکایی گزارش داد که یک سرباز پس از آنکه به سوی نظامی دیگر شلیک کرد اسلحه را به سوی خود برگردانده و زخمی شد و هم اکنون در بازداشت به سر می برد.

همچنین گفته می شود که یک سرباز دیگر در پی این تیراندازی زخمی شد و برای معالجه به بیمارستان منتقل شده است.

"کوین آراتا" افسر روابط عمومی پایگاه نظامی فورت برگ گفت: این یک تراژدی برای جامعه ما است. دلیل این تیراندازی را نمی دانیم اما در ارتباط با یگان و قربانیان این تیراندازی بوده و به آنها برای گذر از این مرحله دشوار کمک می کنیم.

همچنین نیروهای ویژه از بخش فرماندهی تحقیقات جنایی ارتش آمریکا در حال بررسی دلیل این تیراندازی هستند.

کد مطلب 1637759

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