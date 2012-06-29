به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی مدنیان صبح جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این مطلب افزود: فیلم سه بعدی «جوجه سلطان» نه تنها در تمامی سینماهای چهاربعدی کشور ارسال می‌شود بلکه در جشنواره فیلم‌های سه بعدی که در آن شرکت‌کنندگانی از سراسر دنیا حضور دارند نیز شرکت داده می‌شود.

وی تصریح کرد: این فیلم به عنوان نخستین فیلمی است که می‌تواند خلاء ناشی از فقر فرهنگی در سینماهای چهار بعدی را از بین ببرد.

تهیه‌کننده فیلم «جوجه سلطان» ادامه داد: زمانی که فیلمی از نظر مدت زمانی بین 70 تا 120 دقیقه تهیه شود به آن فیلم سینمایی گویند، و کمتر از آن را داستانی نامند و به دلیل اینکه فیلم «جوجه سلطان» در 13 دقیقه برای سینماها تهیه شده است، به آن عنوان فیلم سینمایی را اطلاق کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: با تولید فیلم‌سه بعدی «جوجه سلطان» می‌توان داستان را در کنار تکنولوژی به کار برد و سینماهای چهاربعدی در کنار پخش فیلم‌های سه بعدی از نظر محیط، صندلی و سایر افکت‌ها برای تماشاگران جذابیت‌های خاصی دارد.

مدنیان با اشاره به اینکه این فیلم در بخش خصوصی تهیه شده، افزود: هزینه تهیه اینگونه فیلمها ‌مانند سایر فیلم‌ها است با این تفاوت که جایگاه بازیگر و آکساسور در صحنه فرق می‌کند.

