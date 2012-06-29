برترین تیراندازان قم به رقابتهای انتخابی تیم ملی دانشجویان اعزام می شوند

محمدجواد متقیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشت: یکی از مهمترین میادینی که تیراندازان مستعد و توانمند استان قم در سال جاری پیش رو دارند، مسابقات تیراندازی انتخابی تیم ملی دانشجویان است که در دو رشته برگزار می شود.



روسیه میزبان پیکارهای جهانی تیراندازی دانشجویان در سال 2012



وی ادامه داد: تیراندازان شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان کشورمان کشور در صورتی که با کسب عناوین برتر عملکرد خوبی داشته باشند به پیکارهای قهرمانی دانشجویان جهان در کشور روسیه اعزام می شوند.



دبیر هیئت تیراندازی استان قم با اشاره به حضور شش تیرانداز قمی در ترکیب تیم هیئت قم، یاد آور شد: با ترکیبی متشکل از نفرات بومی، تیم تیراندازی قم به مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان کشورمان در تهران اعزام شد.



وی یاد‌آور شد: دانشجویان تیرانداز دانشگاه های مختلف سراسر کشور در تلاش برای کسب جواز همراهی تیم ملی در رقابت‌های جهانی تیراندزای دانشجویان در شهر کازان روسیه، امروز در سالن تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی تهران با یکدیگر پیکار می کنند.



رقابت مدعیان کسب سهمیه در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی



متقیان نژاد با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت تیراندازان قمی شرکت کننده در این رقابتها، عنوان کرد: در این انتخابی، دانشجویان ورزشکار دانشگاه‌های سراسر کشور در تفنگ بادی، تپانچه بادی و تراپ در سالن تیراندازی فدراسیون تیراندازی در دو بخش مردان و بانوان مسابقه می دهند.



وی با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای تیراندازان حاضر در این دوره از رقابتها، یادآور شد: رکورد ورودی برای دانشجویان شرکت‌کننده در در بخش مردان در تفنگ بادی 540 امتیاز، تپانچه بادی 530 امتیاز و تراپ 114 امتیاز اعلام شده است.



دبیر هیئت تیراندازی استان قم اظهار داشت: برابر قوانین و مقررات فدراسیون جهانی ورزش دانشجویان (Fisu) دانشجویان متولد یازدهم دی ‌ماه سال 1362 به بعد مجاز به شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان کشورمان هستند.



وی در ادامه با اشاره به اینکه چهارمین دوره مسابقات قهرمانی تیراندازی دانشجویان جهان از 14 تا 19 شهریورماه سال جاری به میزبانی روسیه برگزار می‌شود، تصریح کرد: امسال به دنبال حضور موفق در لیگ و قهرمانی کشور خواهیم بود.



تلاش برای حضور موفق تیراندازان قمی در لیگ و قهرمانی کشور



متقیان نژاد اضافه کرد: امسال حضور موفق در پیکارهای تیراندازی قهرمانی کشور و همچنین بعد از آن رقابتهای لیگ دسته اول تیراندازی مردان باشگاه های کشور اهداف مهم هیئت تیراندازی قم در بخش قهرمانی این رشته است.



وی تصریح کرد: تیراندازی قم در هر دو رشته تفنگ بادی و تپانچه بادی ورزشکاران مستعدی دارد و حتی چهره هایی در حال حاضر در تیراندازی قم فعالیت می کنند که سابقه حضور در تیم های ملی نوجوانان و جوانان کشورمان را دارند.



متقیان نژاد در ادامه از پیش بینی برنامه های تمرینی و اردوهای آماده سازی برای تیراندازی قمی اعزامی به پیکارهای قهرمانی کشور خبر داد و افزود: در همین راستا اردوی اماده سازی تیم جوانان و نوجوانان استان قم به منظور حضوری موفق و قوی در مسابقات قهرمان کشوری در سالن تیراندازی شهید سردار مهدی زین الدین شروع شده است.