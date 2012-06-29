حجم ترانزیت خارجی گمرکات گلستان کاهش یافت

شهریاری شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سه ماه اول سالجاری تعداد 917 دستگاه کامیون به وزن 15 میلیون و 722 هزار و 544 کیلوگرم و ارزش هزار و 194 میلیارد و 262 میلیون و 566 هزار و 802 رای از گمرک مرزی اینچه برون تحت رویه ترانزیت خارجی تردد داشته اند.

وی اظهار داشت: این آمار نسبت به سال گذشته از نظر وزن 30 درصد کاهش و از نظر ریالی و تعداد دستگاه به ترتیب 23 و 29 درصد کاهش داشته است.

شهریاری بیان داشت: همچنین در سه ماه اول سالجاری تعداد337 دستگاه کامیون به وزن خالص هفت میلیون و 36 هزار و 442 کیلوگرم تحت حمایت کارنه تیر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشته اند.

مدیرکل گمرکات گلستان گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد دستگاه 209 درصد و از نظر وزن دو درصد افزایش را نشان می دهد.

گلستان سه مبادی و پایانه صادراتی دارد.