توسعه شهرک های صنعتی دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا براتی صبح جمعه در آئین چهارمین جشنواره تولیدکنندگان جوان استان اصفهان با اشاره به نامگذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: امروز تولید ما با یک بیماری بزرگی دست به گریبان است که تمام نهادها و بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی باید تلاش کرده و کشور را از این چالش به وجود آمده نجات دهند.

وی از موفقیت کشورمان در عرصه‌های مختلف تولیدی سخن گفت و افزود: در حال حاضر کشور ما در زمینه صادرات رتبه 23 ، معدن رتبه دهم، در زمینه تولید خودرو جایگاه سیزدهم و در بخش فولاد رتبه 17 را در دنیا به خود اختصاص داده‌ایم.

رئیس گروه مشاوران جوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با این همه موفقیت، پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا امروز وضعیت تولید کشور به مشکل برخورده است.

وی توسعه شهرک‌های صنعتی را از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری برشمرد و گفت: شهرک‌های صنعتی در کشور به عنوان پایلوت تولید کشور محسوب می‌شوند که البته در حال حاضر این واحدهای صنعتی با مشکلاتی روبه‌رو بوده که با بیان ان معضلات می‌توان به نتایج مطلوبی دست پیدا کرد.

براتی با اشاره به اقدامات دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری تصریح کرد: بحث تامین مالی یکی از اقداماتی است که در این وزارتخانه انجام می‌شود که با نهایت تاسف اکثر تولیدکنندگان کشور با کمبود آن مواجه هستند.