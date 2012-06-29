اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای واحد ندارند/دفاع از تعدد فراکسیون ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در حاشیه برگزاری دهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین در جمع خبرنگاران در مورد تشکیل حزب فراگیر توسط جامعه اسلامی مهندسین که در سالهای اخیر مقدمات آن فراهم شده است، گفت: تشکیل حزب فراگیر نیازمند سه مولفه نیروی انسانی، بودجه مالی و حوزه نفوذ دارد.

وی افزود: حزب فراگیر نیازمند نیروی انسانی است که پایبند به یکسری مواضع از قبل تعیین شده و برنامه ریزی شده باشد اما با چند طیف شدن اصولگرایان تشکیل یک حزب فراگیر را غیر قابل تصور می دانم.

باهنر شکل گری جریان فتنه را مهمترین عامل به تاخیر افتادن تشکیل حزب فراگیر جامعه اسلامی مهندسین دانست و گفت: فضای تند سیاسی کشور بخصوص فتنه 88 باعث تاخیر در تشکیل حزب فراگیر شد اما فکر می کنم فضا دوباره مهیا شده و تا انتخابات ریاست جمهوری شاهد شکل گیری چند حزب جامع و فراگیر در کشور خواهیم بود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا فقط از اصولگرایان سنتی در کنگره جامعه اسلامی مهندسین دعوت شده است، گفت: ما از تمام تشکل های سیاسی اصولگرا برای حضور در این برنامه در این نشست دعوت کردیم که برخی از آنان آمده اند و برخی دیگر نیامدند.

وی درباره افزایش تورم و گرانی در کشور گفت: برای کنترل موج تورم اولین قدمی که باید برداشته شود معمولا نقدینگی است اما این به تنهایی کافی نیست و بازار بورس می تواند مهمترین عامل تحول در اقتصاد و کنترل تورم باشد.

باهنر افزود: اگر به بازار بورس انرژی جدیدی دمیده شود تا جایگاه پیش برنده خود را پیدا کند می تواند در کنترل تورم موثر باشد.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در مورد تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: علاقه مند هستیم به سمت اتحاد برویم اما این اتحاد را بعید می دانم.

وی ادامه داد: یک مطالبه جدی ما از شورای نگهبان و تمامی احزاب سیاسی این است که رجل سیاسی – مذهبی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند چرا که رجل سیاسی یک تعریف و معنی خاصی دارد که شامل هر کسی نمی شود.

باهنردر پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه غفوری فرد اعلام کرده بود که لاریجانی گزینه اصولگرایان است صحت دارد یا خیر گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم.



باهنر همچنین امروز طی سخنانی در دهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین - جام- تصریح کرد: مجلس جای یکصدایی نیست بلکه چند صدایی است یعنی مجادله و جهد برای بهترین انتخاب و بهترین تصمیم اما این تضارب افکار نباید با تخریب، کینه توزی و بداخلاقی همراه باشد.