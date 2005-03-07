به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر، اين سفر به منظور جذب استعدادهاي درخشان و تقويت روحيه نشاط كودكان و نوجوانان شهر بم، برگزار مي شود، در اين سفر ايستگاههاي عكاسي، جشن عيدانه و مسابقه اي با عنوان دو نگاه برگزار مي شود.

علاوه بر اين مراسم اهداي جوايز به برگزيدگان ايستگاههاي عكاسي با حضور مسوولان فرهنگي، دوشنبه 24 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

لازم به ذكر است، مسابقه دو نگاه درباره تفاوت نوع نگاه بين كودكان و نوجوانان بم و كرمان با اعضاي انجمن عكاسان فردا است.

گفتني است، آثار منتخب مسابقه مذكور، در سال 84 و به طورهمزمان در تهران، بم و كرمان و نمايش گذاشته مي شوند.