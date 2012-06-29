به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین فیروزفر در نشستی با خبرنگاران گفت: کسری بودجه برای پروژه های زیربنایی باعث شده اتمام این پروژه ها با مشکلاتی مواجه شود و بخش خصوصی نیز به دلیل کمبود منابع بانکی تمایلی برای مشارکت در آن نداشته باشد.



وی با بیان اینکه باید مشکلات این حوزه بررسی و برای چالش های اداری، حقوقی و فنی آن چاره اندیشی شود، افزود: دولت نیز باید رویکرد ارائه خدمات با کیفیت و به طور عادلانه را دنبال کند تا این نگاه عدالت محور توسط بخش خصوصی پیگیری شود.



دبیر این همایش اظهارداشت: در این همایش ظرفیت‌های دولتی، خصوصی و تعاونی همچنین بحث بازارهای مالی و چگونگی استفاده از بازار سرمایه و اعتبارات خرد مورد بررسی قرار می گیرد.



فیروزفر تصریح کرد: تجربه نشان داده هر جا بخش خصوصی در مدیریت پروژه ها ورود پیدا کرده، کارایی و کیفیت بالاتر رفته و در مقابل هزینه ها کاهش پیدا کرده است.



وی عنوان کرد: برای تکمیل پروژه های زیرساختی راهی به جز جلب مشارکت بخش خصوصی وجود ندارد، بنابراین با ابلاغ دستورالعمل های لازم باید مسیر ورود این بخش را هموار کرد.

دبیر علمی همایش مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت بیان کرد: مبانی حقوقی و بررسی موانع فرا روی موفقیت مشارکت بخش خصوصی نیز از جمله مواردی است که در این همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



همایش مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت روزهای 10 و 11 تیرماه جاری در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار می شود.