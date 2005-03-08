به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، به موجب بند الحاقي به تبصره چهار لايحه بودجه سال 84 به دولت اجازه داده مي ‌شود در سال 1384 شركت‌هاي دولتي استاني مورد نياز، صرفا ناشي از تقسيم استان خراسان را در استان‌هاي جديدالتاسيس در چارچوب قوانين ذيربط و اساسنامه‌هاي مربوط تاسيس نمايد .

به موجب بند الف تبصره چهار لايحه بودجه سال 84 به منظور حمايت از سرمايه ‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين اجازه داده مي‌شود حداكثر 50 درصد از تسهيلات اعطايي در قالب اعتبارات طرح‌هاي كمك به توسعه صنايع نوين و كمك به ايجاد واحدهاي نمونه طراحي و توليد تراشه در صنعت ميكروالكترونيك در قالب برنامه كمك‌هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني شامل اصل، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در چارچوب آيين نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، بلاعوض گردد

به موجب بند ب تبصره چهار، به هيات وزيران اجازه داده مي‌شود اعتبار را براي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص دهد.

همچنين براساس بند الف تبصره 5 لايحه بودجه سال 84 به منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن، كشتي، تجهيزات ريلي و در راستاي مشاركت غيردولتي شركت سهامي راه آهن و سازمان بنادر و كشتيراني مكلفند به ترتيب تا مبلغ 200 ميليارد ريال و 300 ميليارد ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت به منظور تامين تسهيلات اعتباري ياد شده به مصرف رسانده و ما به التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.

در بند (ب) اين تبصره، معادل مبلغ يك هزار و650 ميليارد ريال از سوي شركت فرودگاههاي كشور و سازمان بنادر و كشتيراني به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل راه و ترابري خواهد رسيد. معادل 100 درصد در آمد حاصل از انجام خدمات آزمايشات استاندارد دستگاههاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاههاي داخلي و سازمان هواپيمايي كشوري طي موافقت نامه اي با سازمان مديريت، دريافت و هزينه شود.