تكيه من بر واژه اصول گرايي و نوانديشي است // مبارزه با فساد اقتصادي ملموس و جدي نبوده است // مطالبات برآورده نشده مردم، نوعي سرخوردگي در آنان ايجاد كرده است

گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر علي لاريجاني نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي در ادامه جلسه پرسش و پاسخ كه با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي در خبرگزاري "مهر" برگزار شد، افزود : احزاب در كشور ما بايد دموكراتيك باشند و نهادهاي مدني كه بتواند جريان هاي دموكراتيك را فعال كنند بايد حمايت شوند. احزاب صنفي از نهادهاي مدني هستند و بايد شناسنامه دار باشند. احزاب اگر بخواهند مديران استراتژيك تربيت كنند دولت بايد وضعيت مالي آنان را شفاف كند. بايد احزاب قوي در كشور وجود داشته باشند.

وي در پاسخ به خبرنگاري كه از وي در مورد هزينه هاي انتخاباتي پرسيد، گفت : 5 تا 6 ميليون تومان براي يك سايت اينترنتي هزينه كرده ام و با حقوق 500 هزار تومان نمي توان فعاليت خاصي انجام داد.

لاريجاني تصريح كرد : من فقط عضو هيئت علمي دانشگاه هستم و پست اجرايي ديگري ندارم و فقط در جلسات مختلف شركت مي كنم و نظر مي دهم. من نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مجمع تشخيص مصلحت نظام هستم كه به عنوان يك فرد عادي در جلسات شركت مي كنم و جاي كسي را تنگ نكرده ام.

وي با اشاره با سوء استفاده برخي از مديران از رانت گفت : اين امر باعث ايجاد شكاف شده است و آسيب جدي در كشور محسوب مي شود كه بايد حل شود. در كشور ما نبايد مردم بي عدالتي احساس كنند، بايد دردها علاج و دغدغه هاي ملموس برطرف شود.



لاريجاني در زمينه اقدامات انجام شده براي مبارزه با فساد اقتصادي خاطرنشان كرد : مبارزه با فساد به طور ملموس و جدي صورت نگرفته است.

كانديداي احتمالي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري نهم در ادامه گفت : بسياري از دستورالعمل ها مانع كارآفريني شده و سدهايي را به وجود آورده كه براي عبور از آنها فساد به وجود مي آيد.

وي افزود : بسياري از فسادها ناشي از سطح درآمدهاي مردم در جامعه است. در برنامه ها بايد چرخه توليد را راه بيندازيم تا قدرت درآمد بالا برود. حداقل بايد سهم نيروي انساني در اقتصاد، بالاي 60 درصد باشد و بايد سقف را به 70 درصد برسانيم و دغدغه هاي فكري ما همين مسائل اقتصادي مردم است.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد : من بر واژه اصول گرايي و نوانديشي تكيه مي كنم. اصولگرايي نوانديش به سمت مطالبات مردم بر اساس عمل گرايي، واقع گرايي و درك شرايط علمي و صنعتي گام بر مي دارد.

وي يادآور شد : نگاه توسعه علمي و صنعتي بر اساس واقع گرايي بر ركن مباني فكري استوار است. گاه برخي عمل گرايي و واقع گرايي را متضاد اصول گرايي تصور مي كنند اما از دير باز مرحوم مطهري توضيح دادند كه هيچ حركتي بدون هدف نيست. حركتي كه بدون هدف باشد حركت در خلاء است. حركت عاقلانه بايد خاستگاه در آن باشد. خاستگاه اين حركت ها كجاست ؟ ما مسلمانيم و هويت ملت ايران مبناي اسلامي دارد. پس آئين خاتم نوعي سعادت ملي است و بايد مبنا باشد. طبعا اينگونه حركت در واقع نوعي عمل گرايي و واقع گرايي است.

لاريجاني خاطرنشان كرد : براساس نگرش سنجي هايي كه صورت گرفته نشان مي دهد، مردم خسته شده اند. منظور از مردم همه طبقات جامعه است و نمي توان طبقه اقتصادي خاصي را براي آن تعريف كرد. مطالبات برآورده نشده مردم، نوعي سرخوردگي در آنها ايجاد كرده كه سبب شده آنها اقبالي براي سياست نبينند.

كانديداي احتمالي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري نهم عنوان كرد : با مردم بايد به نحوي برخورد شود كه مطالبات خود را برآورده شده ببينند. مردم بايد در سابقه فرد ببينند كه مي تواند خواسته هاي آنها را برآورده سازد.

وي افزود : به نظر من امروز جامعه انتظار نوعي نگرش در اصلاح ديواني كشور دارد. مردم انتظار دارند فساد و بي عدالتي برچيده شود و همه چيز شفاف باشد. مديران اجرايي نبايد از قدرت اجرايي خود براي فعاليت هاي سياسي استفاده كنند. افرادي كه در ساختار حكومت هستند و از رانت استفاده مي كنند كه سبب نگرش منفي مردم شده است. هر كس مي خواهد در زمينه اقتصادي حركت كند بايد در رقابت با مردم حركت كند و نبايد از موقعيت سياسي و اداري خود سوء استفاده نمايد.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي ياد آور شد : اگر مردم احساس كنند كه آزادي هاي فكري و اجتماعي آنان به نحوي است كه مي توانند زندگي آرام و فكورانه داشته باشند و مسير شرايط كشور طوري باشد كه آزادي هاي فكر و انديشه براي صاحبان فكر فراهم باشد در صحنه خواهند بود.

وي افزود : از دو جهت آزادي هاي فكري مورد تهاجم قرار مي گيرند. افراد متحجر كه مانع از حركت آزادانه فكري مي شوند و كساني كه با غوغا سالاري نوعي خفقان مدرن براي آزاد انديشي ايجاد مي كنند. بايد مراقب اين دو زمينه بود تا فضاي معقول براي كساني كه صاحب فكرند فراهم شود.

لاريجاني تاكيد كرد : مردم بايد از ظرفيت اجرايي فرد كانديدا اطمينان داشته و مطمئن باشند كه او مي تواند جامعه و زندگي آنان را با نوعي نگاه جديد و متفاوت متحول سازد و در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... تحول ايجاد كند.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي افزود : سيستم حكومت در حال حاضر به نحوي است كه به دليل انباشتگي مقررات در سيستم ، سطح تماس و اصطكاك مردم با امور ديواني در زندگي روزمره بسيار زياد است و بيشترين نارضايتي از دستگاه هايي است كه پراكندگي و سطح تماس آنان با مردم زياد است. مثلا مردم براي حل مشكل قضايي خود در سيستم هاي دادگاه ها مشكلاتي دارند و بايد بارها با اين سيستم در تماس باشند تا مشكل خود را حل شده ببينند. مردم بايد احساس كنند اين مشكلات در اين عرصه ها قابل حل شدن است.

وي يادآور شد : افرادي در جامعه نوعي گردن كلفتي اقتصادي راه انداخته اند و از رانت هاي ديواني براي اهداف خود استفاده مي كنند مردم بايد اطمينان داشته باشند كه مي توان آنها را كنار گذاشت.

لاريجاني در پايان افزود : آبادگران يك فكر نوعي است كه در درون اصولگرايان ايجاد شده است و خاستگاه آن اصولگرايي است و هيچ منافاتي با اصولگرايي ندارد.