افزایش اقدامات مجرمانه با تلفن های اعتباری

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گسترش خطوط تلفن در ایران یکی از معضلات استفاده کنندگان از آن به ویژه برای بانوان موضوع مزاحمان تلفنی است. افرادی که گاهی برای تفریح خود باعث از هم پاشیده شدن کانون خانواده ها می شوند.

زندگی هایی که از هم پاشید

بررسی پرونده های دادگاه های خانواده نشان می دهد که مشکل بخشی از زوج هایی که برای جدایی به دادگاه می آیند موضوع مزاحمان تلفنی و سوءتفاهمات ایجاد شده مربوط به آن است.



لیلا که برای طلاق توافقی به همراه همسرش به دادگاه آمده است می گوید: من و همسرم زندگی آرامی داشتیم. اما یک مزاحم ناشناس این زندگی را برهم زد. او در تماس با همسرم حرف های دروغی را گفت که باعث شد شوهرم به رفتار من شک کند. مرد مزاحم شب ها نیز به تلفن همراه من زنگ می زد و حرف نمی زد. هر روز شک همسرم بیشتر می شد. به طوری که این اواخر شوهرم اجازه نمی داد من تنها از خانه خارج شوم و تلفن همراهم را نیز شب ها چک می کرد. ابتدا شکایتی را علیه مرد مزاحم مطرح کردیم. او از یک شماره اعتباری تماس می گرفت و موقع ثبت نام هیچ مدرک شناسایی ارائه نکرده بود. دیگر نمی توانستم این وضعیت را تحمل کنم. همسرم به من اعتمادی نداشت و سرانجام تصمیم به جدایی توافقی گرفتیم.

ردیابی سخت خط های اعتباری

از حدود 6 سال قبل با ورود خط های اعتباری تلفن همراه میزان مزاحمان افزایش یافت و اغلب مزاحمان تلفنی از این خط ها استفاده می کنند. این خط ها با قیمتی پائین و بدون ثبت نام و حتی محدودیت سنی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و وسیله ای برای مزاحمان و برخی اقدامات تبهکارانه مجرمان شده است. در حال حاضر ردیابی تماس از تلفنهای ثابت و همراه اول به راحتی امکانپذیر بوده و به این دلیل مجرمان از این خطوط برای اقدامات خود استفاده نمی کنند. از سوی دیگر ارائه سیم کارت از سوی نمایندگی های یکی از شرکتهای عرضه کننده سیم کارت بدون دریافت مدارک به متقاضیان و عدم همکاری این شرکت با پلیس برای برخورد با مزاحمان باعث شده استقبال مجرمان و مزاحمان تلفنی از این خطوط افزایش یابد.

ایرانسل همکاری نمی کند

فروش سیم کارت های اعتباری بدون ضابطه صدای پلیس و مسوولین نیروهای امدادی را هم در آورده است. به طوری که بر اساس آمار بیشتر مزاحمان تلفنی پلیس و اورژانس با خطوط اعتباری ایرانسل تماس می گیرند.

سرهنگ غلامعلی کریمی – معاون عملیات پلیس تهران بزرگ در این رابطه می گوید: روزانه 2500 نفر بی جهت مزاحم مرکز فوریت‌هایی پلیسی 110 می‌شوند که میانگین سنی آنها هفت تا 18 ساله است که گاها ضمن اعلام خبر کذب اقدام به فحاشی کرده،‌ برخی مواقع نیز به جای صحبت‌کردن، فوت کرده یا نوار مبتذل پخش می‌کنند. بسیاری از مزاحمان این مرکز از طریق شماره‌های ایرانسل اقدام به ایجاد مزاحمت برای این شماره فوریتی می‌کنند. این در حالی است که این شرکت برای برخورد یا کنترل مزاحمان کمک اثر بخشی به پلیس نمی‌کند.

مزاحمان تلفنی نیمی از تماس های اورژانس را به خود اختصاص می دهند که با اعلام ماموریت های دروغین مشکلاتی را برای امدادگران بوجود آورده است.

حسن عباسی – مدیر روابط عمومی اورژانس تهران – با اشاره به این موضوع به مهر گفت: بیشتر مزاحمان تلفنی اورژانس را مالکان خطوط ایرانسل و باجه تلفن همگانی تشکیل می دهند. متاسفانه باجه های تلفن همگانی بدون کارت و با فشار یک دکمه به اورژانس متصل می شوند که این باعث شده مزاحمان تلفنی اورژانس که اغلب افراد کم سن و سال هستند از باجه های تلفن همگانی استفاده کنند. آمار قابل توجه ای از مزاحمان را هم مشترکان ایرانسل تشکیل می دهند که متاسفانه این شرکت همکاری خوبی برای شناسایی و اخطار با مزاحمان ندارد.

کلاهبرداری های تلفنی

طی سالهای اخیر خطوط تلفن همراه اعتباری علاوه بر مزاحمت وسیله ای برای کلاهبرداری ها نیز شده است. این کلاهبرداران با استفاده از این خطوط اقدامات مجرمانه خود را انجام می دهند و بدون اینکه هیچ ردی از خود باقی گذارند متواری می شوند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اعلام افزایش کلاهبرداری به شیوه تلفنی در کشور، می گوید : در حال حاضر کلاهبرداران شیوه کلاهبرداری خود را تغییر داده و از طریق تلفن‌های اعتباری با طعمه‌های خود تماس می‌گیرند چون شناسایی متهمان از این طریق دشوارتر است.

سرهنگ امیدی افزود : علاوه بر این که‌با ورود تلفن همراه وسیله جدیدی برای ایجاد مزاحمت به‌بازار آمد، سرعت و سهولت ارتباطات مجرمان نیز افزایش یافت.

وی خاطر نشان کرد : برخی از این جرایم را شرایط اقتصادی و اجتماعی بر جامعه تحمیل کرد و برخی نیز در نتیجه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی بزه‌دیدگان روی داده است، اما در هر صورت عده‌ای از این بابت متضرر شدند که هنوز هم ادامه دارد.

فروش سیم کارت بدون مدارک

در این بازار آشفته برخی نمایندگی های فروش سیم کارت اعتباری فقط به سود کسب شده توجه می کنند و بدون دریافت مدارک از متقاضیان به آنها سیم کارت می فروشند. برای بررسی این موضوع به یکی از مراکز فروش سیم کارت در خیابان ... رفتیم که مدیر آنجا ادعا کرد در صورتی که بخواهیم مورد شناسایی قرار نگیریم می توانیم با مشخصات افراد دیگر ثبت نام کنیم.

به نظر می رسد توجه این شرکت ها به جذب مشتری بیشتر و اطلاع مشترکان از سهل انگاری شرکت ها در برخورد با مزاحمان و متخلفان باعث شد این گروه از مجرمان تلفنی با خیالی راحت به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند.

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گزارش : محمد غمخوار