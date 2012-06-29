سعید منتظرالمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار هنرمندان با نیروی انتظامی برای رفع ابهامات گفت: پس از درخواست هفت نفر از سینماگران کشور برای دیدار با نیروی انتظامی احتمالا دیداری با یکصد تا دویست نفر از هنرمندان برگزار می شود.

وی این حرکت را موجب ترویج تعامل و ایجاد فضای گفت و شنود فرهنگی دانست و گفت: سینماگران کشور افرادی فرهیخته و ارزشی هستند. در این جلسه نیز برای تعامل و ایجاد بستری مناسب برای گفتمان و کمک نیروی انتظامی به هنرمندان و تقویت زمینه های همکاری سینماگران با نیروی انتظامی به گفتگو می نشینیم زیرا وظیفه اصلی نیروی انتظامی پیشگیری است و قبل از هر برخوردی و یا اینکه سینمایی بسته شود و غیره باید تلاش کنیم با پیشگیری، گفتمان، تذکر و … مشکل را برطرف کنیم.

منتظرالمهدی با بیان اینکه نیروی انتظامی در کنار سینماگران است نه در مقابلشان، گفت: نیروی انتظامی معاونت هایی سینمایی، رسانه ای و تلویزیونی دارد و تلاش می کند به فرهنگ سازی سالم و اسلامی در جامعه کمک کند بخصوص باید از فرصت طلایی تلویزیون برای ترویج فرهنگ و تربیت اسلامی بهره برد.

وی تاکید کرد: اقدامات بازدارنده آخرین اقدامات محسوب می شود و در زمانی اعمال می شود که هیچ راه دیگری وجود نباشد زیرا وظیفه پلیس همانند یک روانشناس و روانپزشک پیشگیری است و به همین دلیل از برگزاری چنین نشستی حمایت می‌کند.

رئیس اداره سینمایی ناجا این اقدام هنرمندان را عالمانه ارزیابی کرد و گفت: به جای برخی از رفتارهای ژورنالیستی که به واقعیت چندان نزدیک نیست باید فرهنگ گفتگو و تعامل برقرار شود و سینماگران و نیروی انتظامی کمک به برقراری آرامش کنند زیرا حس آرامش از خود آرامش بسیار مهمتر است.

وی با بیان این که نیروی انتظامی به عنوان نهادی که به دنبال پایش و تصحیح رفتار و گفتار درون‌سازمانی است گفت: ما بر این باوریم که سینماگران ایران اندیشمندانی متعهد و پایبند به ارزش‌ها هستند که برای حفظ، ترویج و تبلیغ ارزش‌های نظام گام برمی‌دارند هرچند که در هر مجموعه‌ای استثنائاتی وجود دارد.

رئیس اداره سینمایی ناجا تاکید کرد: باید از بازی‌های ژورنالیستی پرهیز کرد و با بازی با کلمات محتوا را تغییر نداد به همین دلیل این ملاقات در جهت تشریک مسایی و نزدیک شدن هر چه بیشتر ادبیات و کردار مترادف و منطبق با ارزش‌ها برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ما امیدواریم آن دسته از هنرمندانی که با رفتارهای ژورنالیستی زرد گفتمان مهرورزانه را به فضایی متشنج تبدیل می‌کنند به مسیر بازگردند چرا که بر این باوریم که پیشگیری اجتماعی مقدم بر پیشگیری انتظامی است.